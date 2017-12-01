Бубнов: «Вряд ли «Арсенал» будет отдавать долг «Спартаку», но красно-белые все равно победят»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов дал прогноз на матч 19 тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и красно-белыми. Эксперт предрекает три очка для столичной команды.

«Я не рассматриваю вариант, что Тула будет отдавать долг за матч последнего тура прошлого сезона, в противном случае – это договорняк. Конечно, об этом можно рассуждать, но сейчас у «Арсенала» команда сильно изменилась, пришел новый тренер. Миодраг Божович пообещал дать бой, считаю, что «Арсеналу» это по силам.

«Арсенал» не пропускал в четырех домашних матчах, но это было против команд с более слабой атакой, чем у «Спартака». В распоряжении Массимо Карреры сильнейшая в лиге атака, которой вполне по силам забить «Арсеналу» столько, сколько потребуется для победы. Прогноз – 1:2», – сказал Бубнов.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 19:30 по Москве.