Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Бубнов: «Вряд ли «Арсенал» будет отдавать долг «Спартаку», но красно-белые все равно победят»

    Бубнов: «Вряд ли «Арсенал» будет отдавать долг «Спартаку», но красно-белые все равно победят»

    Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов дал прогноз на матч 19 тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и красно-белыми. Эксперт предрекает три очка для столичной команды.

    «Я не рассматриваю вариант, что Тула будет отдавать долг за матч последнего тура прошлого сезона, в противном случае – это договорняк. Конечно, об этом можно рассуждать, но сейчас у «Арсенала» команда сильно изменилась, пришел новый тренер. Миодраг Божович пообещал дать бой, считаю, что «Арсеналу» это по силам.

    «Арсенал» не пропускал в четырех домашних матчах, но это было против команд с более слабой атакой, чем у «Спартака». В распоряжении Массимо Карреры сильнейшая в лиге атака, которой вполне по силам забить «Арсеналу» столько, сколько потребуется для победы. Прогноз – 1:2», – сказал Бубнов.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 19:30 по Москве.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2017 17:10
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ribavadim
    1512138164
    Да-да и с "Хлебодаром", тьфу ты, с "Марибором" тоже всё должно было неплохо закончиться...
    Ответить
    Татарин за ЦСКА
    1512138633
    Удачи Арсеналу
    Ответить
    батог
    1512138874
    Спартаку отличной игры!!! И Удачи!!!
    Ответить
    VVM1964
    1512141018
    АРСЕНАЛ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРОШЛОГОДНЕГО В СИЛЬНУЮ СТОРОНУ , Я БЫ НЕ БЫЛ ТАК ОДНОЗНАЧЕН . УДАЧИ СПАРТАКУ .
    Ответить
    Одинокий волк Маквейд
    1512141375
    Согласен с анализом и счетом.
    Ответить
    a_who
    1512144462
    Разбазарили много ! 3 очка надо брать !
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1512145360
    Ожидается очень тяжёлая, нервная игра. Но Спартак своё возьмёт
    Ответить
    ologreds
    1694991825
    numo527767
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+