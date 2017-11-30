В Петербурге избили защитника «Зенита» Терентьева. Путин примет участие в жеребьевке ЧМ-2018. Дайджест событий дня

Защитника «Зенита» Терентьева избили из-за конфликта за парковочное место.

«Манчестер Сити» повторил рекорд «Тоттенхэма» по набранным очкам за 14 туров АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Ибрагимовичем.

Озил может перейти не в «Манчестер Юнайтед», а в «Челси».

Слуцкому грозит отставка после матча с «Шеффилд Уэнсдэй».

РФПЛ поддержала введение лимита на легионеров по новой схеме.

Путин примет участие в жеребьевке ЧМ-2018.

ОМОН избил фанатов «Зенита» после матча со «Спартаком» за матерные речевки в адрес Москвы.

Фабио Каннаваро сообщил, что на ЧМ-2018 будет болеть за Россию.

Бубнов считает, что на данный момент Смолову нет смысла менять команду.