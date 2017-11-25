«Шальке» отыграл четыре мяча у «Боруссии». Месси продлил контракт с «Барселоной». Дайджест событий дня

«Шальке» отыграл четыре мяча у «Боруссии».
Форвард «Тосно» Марков – первый игрок, оформивший хет-трик в нынешнем сезоне РФПЛ.
«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью. Салах забил бывшему клубу.
«Халл Сити» Слуцкого проиграл «Бристоль Сити», ведя в два мяча.
Месси подписал новое соглашение с «Барселоной». Отступные составляют 700 миллионов евро.
Роналду прервал безголевую серию в Примере, забив «Малаге».
«Ахмат» победил «Уфу» и вышел на шестое место.
«Бавария» потерпела первое поражение при Хайнкесе.
Источник: Бомбардир.ру