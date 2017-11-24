Фарфан – игрок недели в Лиге Европы. Робиньо обжалует обвинение в изнасиловании. Дайджест событий дня

Ивица Олич станет послом «Баварии».

Робиньо будет обжаловать обвинение в групповом изнасиловании.

Зе Луиш рассказал о том, что он дает взятки российским полицейским.

Охрана не пустила Бьелсу, отстраненного от работы с главной командой «Лилля», на базу клуба.

Азар подтвердил, что он восхищается «Реалом».

«Зенит» стал первым российским клубом, набравшим 200 очков в таблице коэффициентов УЕФА.

Фарфан признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Алексей Березуцкий успешно перенес операцию и вернется на поле в 2018 году.

По данным испанской прессы, «Барселона» вернулась к кандидатуре Коутиньо.

Месси считает, что ему везет на голы и индивидуальные награды.