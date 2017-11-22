Акинфеев сыграл на ноль в Лиге чемпионов. Дзюба уйдет из «Зенита». Дайджест событий дня

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо болен раком.

Ловчев не понимает, зачем «Спартак» купил Петковича.

Рамос показал свой нос после полученного перелома.

Хиддинк может вернуться в сборную Австралии.

Руководство «Халл Сити» намерено уволить Слуцкого.

УЕФА назвал 50 претендентов на попадание в команду года. Наибольшее представительство – у «Реала».

Семин не понимает, для чего играть в футбол при температуре минус 15 градусов.

Дзюба зимой покинет «Зенит» на правах аренды, в игроке заинтересованы зарубежные клубы.

Икарди может перейти из «Интера» в «Реал», сумма сделки – 110 миллионов.

ЦСКА дома победил «Бенфику», Акинфеев впервые за 11 лет не пропустил в Лиге чемпионов.