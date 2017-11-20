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  • Джикия отказался от ухода в «Зенит» и продлил контракт со «Спартаком». «Реал» купит Санчеса зимой. Дайджест событий дня

Джикия отказался от ухода в «Зенит» и продлил контракт со «Спартаком». «Реал» купит Санчеса зимой. Дайджест событий дня

20 ноября 2017, 21:01
7

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«Спартак» продлил контракт с Джикией.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
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Павел Амурский
1511212023
Трудно поверить, что такого непутевого игрока могли звать в Зенит.
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igormaddog
1511229503
ЦСКА удачи!!!
Ответить
rostik-100
1511242241
А зачем Джикия в Зените?
Ответить
Ник_ЦСКА
1511242691
Какие наивные, жена наверняка Джикии выбрала Москву.
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