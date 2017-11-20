Джикия отказался от ухода в «Зенит» и продлил контракт со «Спартаком». «Реал» купит Санчеса зимой. Дайджест событий дня

Гилерме не сможет играть за «Локомотив» до конца года.

«Спартак» продлил контракт с Джикией.

«Зенит» предлагал Джикии в полтора раза больше денег, чем «Спартак».

Зобнин готов сыграть с «Марибором» с первых минут.

Матч ЦСКА – «Бенфика» обслужит Айтекин.

Алексей Березуцкий и Миланов получили серьезные травмы.

Президент итальянской федерации футбола объявил о своей отставке.

У Мхитаряна существуют проблемы в «Манчестер Юнайтед».

Три топ-клуба АПЛ хотят купить полузащитника «Шахтера».

«Реал» готовится к трансферу Санчеса уже в январе.