Слуцкий вел переговоры с Мусой. «Реал» хочет заменить Роналду на Неймара. Дайджест событий дня

Летом Муса мог перейти в «Халл Сити».

«Реал» намерен заменить Роналду на Неймара.

Лэмпард может вернуться в «Челси» в роли технического директора.

Мойес назначен на пост главного тренера «Вест Хэма».

В Англии сообщают, что Моуринью летом уйдет из «МЮ».

«Барселона» и «Монако» имели договоренность по Мбаппе, но игрок выбрал «ПСЖ».

Гризманн зимой может покинуть «Атлетико».

«ПСЖ» хочет приобрести Морату на замену Кавани.

Аршавин продолжит выступать за «Кайрат» в следующем сезоне.