Слуцкий вел переговоры с Мусой. «Реал» хочет заменить Роналду на Неймара. Дайджест событий дня

Летом Муса мог перейти в «Халл Сити».
«Реал» намерен заменить Роналду на Неймара.
Лэмпард может вернуться в «Челси» в роли технического директора.
Мойес назначен на пост главного тренера «Вест Хэма».
В Англии сообщают, что Моуринью летом уйдет из «МЮ».
«Барселона» и «Монако» имели договоренность по Мбаппе, но игрок выбрал «ПСЖ».
Гризманн зимой может покинуть «Атлетико».
«ПСЖ» хочет приобрести Морату на замену Кавани.
Аршавин продолжит выступать за «Кайрат» в следующем сезоне.
Источник: Бомбардир.ру