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  • Месси приехал в Россию. Пирло завершил карьеру. Дайджест событий дня

Месси приехал в Россию. Пирло завершил карьеру. Дайджест событий дня

6 ноября 2017, 21:10
5

Лионель Месси приехал в Москву на матч против сборной России.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (5)
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+50/-50
1510003755
Кто-то увидит Месси в живую. А здесь по... телику.
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GoLenaStop
1510003843
Надеюсь, это просто футболист Месси. а не мессия....Или опять паноптикум для российских дурачков? Хи.
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directorpg
1510012281
Добро пожаловать в Россию!
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anjaneri
1510018963
Пирло сильнейший игрок в истории футбола итальяно.
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Anton-champion
1510034405
Карасёв-вы молодцы!Хорошо отсудили.В сборной Италии ещё долго не будет игрока такого уровня,как Пирло.
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