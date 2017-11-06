Месси приехал в Россию. Пирло завершил карьеру. Дайджест событий дня

Лионель Месси приехал в Москву на матч против сборной России.

«Манчестер Сити» может приобрести защитника, который провел 198 матчей за «МЮ».

«Реал» хочет бесплатно подписать де Врея.

Зидан и Перес обсудили возможность покупки в «Реал» Маты.

Сборная Германии показала форму, в которой приедет на ЧМ в Россию.

Билич покинул «Вест Хэм».

Карасеву не понравилось собственное судейство на игре «Локомотив» – ЦСКА.

УЕФА выбрал лучший гол четвертого тура Лиги чемпионов.

Шевченко пообещал вывести Украину на Евро-2020.

Пирло объявил о завершении карьеры футболиста.