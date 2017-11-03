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  • Муса перейдет в «Халл Сити». Роналду не вызвали в сборную. Дайджест событий дня

Муса перейдет в «Халл Сити». Роналду не вызвали в сборную. Дайджест событий дня

3 ноября 2017, 21:20
10

Муса зимой перейдет в «Халл Сити».

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Кокорин не забивал из-за проблем со здоровьем.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (10)
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rostik-100
1509740359
Слуцкий его знает, потом опять в Россию заберет. Мне Муса нравился, по крайней мере, для чемпионата России бегун был.
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directorpg
1509747266
Муса перейдёт в "Халл Сити"?????
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AEerr
1509752797
интересные новости!
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Mihei888
1509753134
Кокорин не забивал из-за проблем со здоровьем. АААААААААААААА ППц !!! Нашли опять отмазку детскую,если болеешь сиди и лечись,а хочешь в сборную Саша то надо выкладываться на поле на все сто и забивать и доказывать что это не случайность лидирующие место в списке бомбардиров РФПЛ За свой косяк
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Mihei888
1509753140
Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы на чемпионате Европы по футболу во Франции и с позором покинула Евро-2016. Что касается Мамаева и Кокорина, то они сразу после вылета с Евро отправились на частном самолёте отдыхать в Ниццу.
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xxJack
1509758213
Дождется ли его Лёня?)
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a-rakhmatov
1509758370
Муса хорошая подмога для Случкого))
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Karpathian
1509774295
Мдэ) Из ЦСКА в Халл транзитом через некоторые места... Все равно, повышение)))
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rostik-100
1509776023
Муса сейчас бы ЦСКА помог? Кто как думает, скорее да, чем нет.
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