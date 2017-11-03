Муса перейдет в «Халл Сити». Роналду не вызвали в сборную. Дайджест событий дня

Муса зимой перейдет в «Халл Сити».

«Динамо» в добавленное время упустило победу над «Уралом»

Вице-президент «Монако» Васильев признан лучшим руководителем клуба-2017.

Роналду не вызвали в сборную на товарищеские матчи.

Врачи планировали ампутировать ногу Касорле.

Ограбили дом игрока киевского «Динамо» Олега Гусева.

«Бавария» хочет приобрести Санчеса у «Арсенала».

Закрыт судебный процесс над Моуринью. Он заплатил налоги.

«Челси» и «Арсенал» интересовались Головиным.

Кокорин не забивал из-за проблем со здоровьем.