Кузяев травмировал плечо. Слуцкий готов к отставке. Дайджест событий дня

Габи раскритиковал Лигу Европы.

Каррера хотел запретить игрокам «Спартака» есть борщ.

Геркус мог покинуть «Локомотив» из-за Миранчука.

ЦСКА установил клубный рекорд по гостевым победам в еврокубках подряд. Их уже четыре.

Симеоне может уйти из «Атлетико».

Сборная Испании получит 1,5 миллиона за товарищеский матч с Россией.

Слуцкий готов к увольнению из «Халла».

Кузяев получил травму плеча.

Объявлен список претендентов на звание лучшего игрока Африки 2017 года.

Неймар вошел в тройку по голам бразильцев в Лиге чемпионов.