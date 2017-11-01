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  • Кузяев травмировал плечо. Слуцкий готов к отставке. Дайджест событий дня

Кузяев травмировал плечо. Слуцкий готов к отставке. Дайджест событий дня

1 ноября 2017, 21:45

Габи раскритиковал Лигу Европы.

Каррера хотел запретить игрокам «Спартака» есть борщ.

Геркус мог покинуть «Локомотив» из-за Миранчука.

ЦСКА установил клубный рекорд по гостевым победам в еврокубках подряд. Их уже четыре.

Симеоне может уйти из «Атлетико».

Сборная Испании получит 1,5 миллиона за товарищеский матч с Россией.

Слуцкий готов к увольнению из «Халла».

Кузяев получил травму плеча.

Объявлен список претендентов на звание лучшего игрока Африки 2017 года.

Неймар вошел в тройку по голам бразильцев в Лиге чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
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