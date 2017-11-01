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  • «Спартак» просит болельщиков соблюдать правила и не покупать билеты на матч с «Севильей» с рук

«Спартак» просит болельщиков соблюдать правила и не покупать билеты на матч с «Севильей» с рук

1 ноября 2017, 09:31
3

Руководство «Спартака» обратилось к болельщикам клуба с просьбой отказаться от покупки билетов на предстоящий матч Лиги чемпионов с «Севильей», который пройдет в Испании, у местных перекупщиков. Также прозвучала просьба о соблюдении правил поведения болельщиков на трибунах, нарушение которых может серьезно сказаться на столичном клубе.

«Накануне игры состоялось совещание по безопасности с участием офицера по безопасности УЕФА, представителей «Севильи» и «Спартака». В ходе него была предоставлена чрезвычайно важная информация для наших болельщиков. А именно – в день матча билеты в кассах продаваться не будут.

Ранее билеты на эту встречу продавались испанским клубом только держателям абонементов. Все билеты именные. Проход на стадион будет осуществляться при предъявлении паспорта или других документов, удостоверяющих личность. Это будет сделано для того, чтобы сверить персональные данные болельщика с фамилией, указанной на билете. Просим вас воздержаться от покупки билетов с рук.

Болельщикам, находящимся как на стадионе, так и за его пределами, убедительная просьба – соблюдать правила поведения зрителей во время спортивного соревнования согласно регламенту УЕФА и, в частности, не использовать пиротехнические изделия в ходе игры. Нарушение регламента в предстоящей встрече может обернуться для «Спартака» гораздо более серьезными санкциями», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, что в УЕФА запретили продажу билетов российским болельщикам на гостевой сектор из-за того, что на игре с «Марибором» (1:1) была использована пиротехника фанатами «Спартака».

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» состоится в среду, 1 ноября, в 22:45 по московскому времени. После трех туров красно-белые делят первое место с «Ливерпулем», имея по пять очков. Испанская команда идет третьей с четырьмя баллами.

Источник: ФК «Спартак»
Лига чемпионов Спартак
Комментарии (3)
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Gullit 76
1509522304
Ничего не понял.Как они могут купить билеты которые именные и в продажу не поступают?Да ещё из России всё равно никого не пустят,зачем тогда покупать билет у перекупщиков? На память?Звучит как издевательство.
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Чуни Муни
1509524971
Во избежание провокаций со стороны Севильи, смотрите в барах, покупать билеты у барыг не вижу смысла, да даже если они именные, что каждый паспорт предъявляет?)))
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vanegluxov
1509526339
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://qrf.in/lah3s1
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