«Реал» договаривается с отцом Неймара. Минимум 50 тысяч человек посетят матч России и Аргентины. Дайджест событий дня

На матч России и Аргентины продано более 50 тысяч билетов.

Дешам будет работать в сборной Франции до лета 2020 года.

Левандовски просит «Баварию» купить еще одного нападающего.

Модрич готов летом уйти из «Реала».

Карасев рассудит матч «Локомотива» и ЦСКА.

«ПСЖ» тайно договаривается с Коутиньо.

«Реал» ведет переговоры с отцом Неймара.

«Локомотив» имеет пятый бюджет среди команд РФПЛ.

«Крылья Советов» и «Спартак» сыграют кубковый матч в Самаре.

Вратарь «РБ Лейпцига» Гулачи интересен «Челси» и «Арсеналу».