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  • «Локомотив» разгромил «Зенит». «Реал» проиграл «Жироне». Дайджест событий дня

«Локомотив» разгромил «Зенит». «Реал» проиграл «Жироне». Дайджест событий дня

29 октября 2017, 21:50
7

«Локомотив» разгромил «Зенит» и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы.

«Реал» проиграл «Жироне». Теперь отставание от «Барселоны» составляет восемь очков.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
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+50/-50
1509310143
Паравоз просто переехал "зенитку". И не заметил. Интересная закрутка получается ближе к зиме.
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DeMoN-MUFC
1509311390
Локо сегодня - просто красавцы! Победа в гостях у Зенита, дорогого стоит и запомнится надолго!)
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igormaddog
1509320244
Вот вам и хваленный Зенит!!!
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a-rakhmatov
1509328571
Паровоз - метит в чемпионы !!!
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AEerr
1509328603
интересные новости! Это еще ничего не значит цыплят по весне считают а не по осени!
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Mark68
1509344922
Локо приятно удивляет!!! Молодцы!!
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gerkad
1509346609
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