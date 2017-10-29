«Локомотив» разгромил «Зенит». «Реал» проиграл «Жироне». Дайджест событий дня

«Локомотив» разгромил «Зенит» и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы.

«Реал» проиграл «Жироне». Теперь отставание от «Барселоны» составляет восемь очков.

«Урал» вырвал ничью в Перми, а «Динамо» уступило «Тосно».

«Краснодар» разгромил «СКА-Хабаровск». Смолов забил дважды.

Кавани может заменить Гризманна в «Атлетико».

Владельцы «Ливерпуля» отказались продать клуб за 1,5 миллиарда.

Семин претендует на пост тренера сборной Азербайджана.

«Рома» продлила контракт с Фасио, которым интересовался «Зенит».

«Наполи» выиграл у «Сассуоло» и возглавил таблицу Серии А.

«Эвертон» уступил «Лестеру» и остался в зоне вылета.