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  • «Ливерпуль» озвучил цену Коутиньо. «Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка России. Дайджест событий дня

«Ливерпуль» озвучил цену Коутиньо. «Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка России. Дайджест событий дня

25 октября 2017, 21:15
4

«КПР» заплатит самый большой штраф в истории футбола.

Зидан назвал доверие игроков залогом своего успеха в «Реале».

Гвардиола раскритиковал мячи, используемые в матчах Кубка английской лиги.

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«Спартак» обыграл «Спартак-Нальчик» и вышел в четвертьфинал Кубка России.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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prezent2017
1508957957
Посмотрел турнирную таблицу зоны Юг. У тамошнего Спиртяка 15-е место, 2 победы, 3 ничьих, 8 поражений, разница голов -11 и 9 очков. И чуть шкуру морквичей на барабан не натянули.
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DIDI 23
1508965313
ПОВЕЗЛО.
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Павел Амурский
1508966929
Среди клубов ФНЛ спартак как в родном хлеву.
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