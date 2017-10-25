«Ливерпуль» озвучил цену Коутиньо. «Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка России. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2017 21:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 26 октября 2017, 00:28

      Среди клубов ФНЛ спартак как в родном хлеву.

      -1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 26 октября 2017, 00:01

      ПОВЕЗЛО.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 21:59

      Посмотрел турнирную таблицу зоны Юг. У тамошнего Спиртяка 15-е место, 2 победы, 3 ничьих, 8 поражений, разница голов -11 и 9 очков. И чуть шкуру морквичей на барабан не натянули.

      0
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      Рейтинг: +1150

      MDAR > prezent2017 26 октября 2017, 00:08

      Раз в год и палка стреляет. Мы в деле, а где остальные фовариты???... Вперед Спартак!!!

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