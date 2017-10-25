«Ливерпуль» озвучил цену Коутиньо. «Спартак» вышел в 1/4 финала Кубка России. Дайджест событий дня

«КПР» заплатит самый большой штраф в истории футбола.

Зидан назвал доверие игроков залогом своего успеха в «Реале».

Гвардиола раскритиковал мячи, используемые в матчах Кубка английской лиги.

Матч сборных России и Аргентины можно будет увидеть всего за 750 рублей.

Буффон все-таки может задержаться в футболе еще на сезон. Но только если «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов.

Томас Тухель, вполне вероятно, возглавит «Баварию» после Юппа Хайнкеса.

«Ливерпуль» готов отпустить Коутиньо в «Барселону» за 135 миллионов фунтов.

Озил хочет покинуть «Арсенал» из-за желания играть под 10-м номером.

Французская пресса опубликовала список привилегий Неймара в «ПСЖ». Один из пунктов − партнерам запрещено жестко играть против бразильца на тренировках.

«Спартак» обыграл «Спартак-Нальчик» и вышел в четвертьфинал Кубка России.