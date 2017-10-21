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  • Месси получит пожизненный контракт. «МЮ» проиграл «Хаддерсфилду». Дайджест событий дня

Месси получит пожизненный контракт. «МЮ» проиграл «Хаддерсфилду». Дайджест событий дня

21 октября 2017, 20:50
8

«Барселона» готовит пожизненный контракт для Месси.

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«Хаддерсфилд» обыграл «Манчестер Юнайтед» впервые за 65 лет.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (8)
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Alex Y
1508624204
))))))))))))
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AEerr
1508624604
интересные новости!
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vasilyumarov
1508628676
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a-rakhmatov
1508635491
Пожизненная игра в футбол?!.....или планируется чемпионаты среди футбольных старперов?!....))
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igormaddog
1508638428
Вот и МЮ обосрались!!!Аргентине играть больше не где что ли?
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Ще Гевара
1508651139
Пожизненный контракт, звучит, как приговор.
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kella
1508651846
Не пожизненный, - а по карьерный!
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insider_retro
1508654073
Обращает на себя внимание знаковая победа «Хаддерсфилд» и попытка закабалить Месси пожизненно!...))
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