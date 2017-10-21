Месси получит пожизненный контракт. «МЮ» проиграл «Хаддерсфилду». Дайджест событий дня

«Барселона» готовит пожизненный контракт для Месси.

«Бавария» заработала рекордные 640 миллионов евро за прошлый сезон.

«Хаддерсфилд» обыграл «Манчестер Юнайтед» впервые за 65 лет.

Терри впервые забил за «Астон Виллу».

Дриусси не сыграет с ЦСКА из-за травмы.

Агуэро сравнялся по голам с лучшим бомбардиром в истории «Сити». Теперь у него 177 мячей.

Грабители на скутерах обокрали Харта.

Хиддинк может возглавить «Милан».

ЦСКА предложил Яховичу зарплату в 1,3 миллиона евро в год.

Аргентина сыграет в Краснодаре с Нигерией.