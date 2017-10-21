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    Месси получит пожизненный контракт. «МЮ» проиграл «Хаддерсфилду». Дайджест событий дня

    «Барселона» готовит пожизненный контракт для Месси.

    «Бавария» заработала рекордные 640 миллионов евро за прошлый сезон.

    «Хаддерсфилд» обыграл «Манчестер Юнайтед» впервые за 65 лет.

    Терри впервые забил за «Астон Виллу».

    Дриусси не сыграет с ЦСКА из-за травмы.

    Агуэро сравнялся по голам с лучшим бомбардиром в истории «Сити». Теперь у него 177 мячей.

    Грабители на скутерах обокрали Харта.

    Хиддинк может возглавить «Милан».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2017 20:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 22 октября 2017, 09:34

      Обращает на себя внимание знаковая победа «Хаддерсфилд» и попытка закабалить Месси пожизненно!...))

      1
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      Рейтинг: +399

      kella 22 октября 2017, 08:57

      Не пожизненный, - а по карьерный!

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 22 октября 2017, 08:45

      Пожизненный контракт, звучит, как приговор.

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 22 октября 2017, 05:13

      Вот и МЮ обосрались!!!Аргентине играть больше не где что ли?

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 октября 2017, 04:24

      Пожизненная игра в футбол?!.....или планируется чемпионаты среди футбольных старперов?!....))

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      Рейтинг: -11

      vasilyumarov 22 октября 2017, 02:31

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      -1
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      Рейтинг: +36

      AEerr 22 октября 2017, 01:23

      интересные новости!

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      Рейтинг: +1771

      Alex Y 22 октября 2017, 01:16

      ))))))))))))

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