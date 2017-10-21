По мнению Дворковича, сборная России по футболу находится в стадии роста

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Вице-премьер России Аркадий Дворкович объяснил, какую цель выполняют контрольные матчи для сборной России. По мнению политика, растущей команде они необходимы.
«Я думаю, что сборная России находится в стадии роста, график подготовки построен таким образом, чтобы команда вышла на пик формы к чемпионату мира, а не раньше.
Контрольные матчи важны, чтобы сверить свои возможности с лучшими командами, посмотреть, насколько мы можем соперничать именно на самом высоком уровне», – сказал Дворкович.
Ближайшие матчи сборная России проведет против аргентинцев и испанцев в ноябре.