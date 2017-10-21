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    По мнению Дворковича, сборная России по футболу находится в стадии роста

    Вице-премьер России Аркадий Дворкович объяснил, какую цель выполняют контрольные матчи для сборной России. По мнению политика, растущей команде они необходимы.

    «Я думаю, что сборная России находится в стадии роста, график подготовки построен таким образом, чтобы команда вышла на пик формы к чемпионату мира, а не раньше.

    Контрольные матчи важны, чтобы сверить свои возможности с лучшими командами, посмотреть, насколько мы можем соперничать именно на самом высоком уровне», – сказал Дворкович.

    Ближайшие матчи сборная России проведет против аргентинцев и испанцев в ноябре.

    Источник: Р-Спорт

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    21.10.2017 07:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -36

      pavzhkin 21 октября 2017, 11:15

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- https://cuu.su/Ne/

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      Рейтинг: +459

      77SAM 21 октября 2017, 10:26

      bля,если он как болельщик говорит,это одно....А если как вице-премьер ,то пиши пропало. Эти напланируют.

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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 21 октября 2017, 10:04

      10 лет назад они же говорили тоже самое, уж больно надолго затянулся этот рост

      1
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 21 октября 2017, 08:42

      Как наша промышленность?

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