По мнению Дворковича, сборная России по футболу находится в стадии роста

Вице-премьер России Аркадий Дворкович объяснил, какую цель выполняют контрольные матчи для сборной России. По мнению политика, растущей команде они необходимы.

«Я думаю, что сборная России находится в стадии роста, график подготовки построен таким образом, чтобы команда вышла на пик формы к чемпионату мира, а не раньше.

Контрольные матчи важны, чтобы сверить свои возможности с лучшими командами, посмотреть, насколько мы можем соперничать именно на самом высоком уровне», – сказал Дворкович.

Ближайшие матчи сборная России проведет против аргентинцев и испанцев в ноябре.