Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Карабах» набрал первое очко в Лиге чемпионов. Манчини поддержал Путина. Дайджест событий дня

    «Севилья» пропустила от «Спартака» больше, чем во всем чемпионате Испании.

    Александр Тихонов (не Андрей!) считает, что Тину Канделаки нужно «гнать поганой метлой» со спортивного телевидения.

    Глушаков говорит, что «Спартаку» нельзя «расслаблять булки». Иначе не выйдут из группы.

    Роберто Манчини согласился с Владимиром Путиным: в «Зените» слишком много легионеров.

    Акинфеева по ошибке включили в состав «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги чемпионов. Тогда бы «МЮ» точно пропустил.

    Стало известно, где сборная России проведет товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией.

    Брат Романа Еременко хочет играть в чемпионате России.

    «Спартак» нанес на свой автобус имена 2 690 болельщиков. Смотрится очень круто.

    «Краснодар» в юношеской лиге УЕФА забил девять голов «Кайрату».

    «Карабах» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Атлетико» и набрал первое очко в Лиге чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2017 21:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23

      илья ЗЕНИТ 19 октября 2017, 15:12

      Что за халявный дайджест?!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11