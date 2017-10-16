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  • Очередной антирекорд России в рейтинге ФИФА и призыв Роналду купить Де Хеа. Дайджест событий дня

Очередной антирекорд России в рейтинге ФИФА и призыв Роналду купить Де Хеа. Дайджест событий дня

16 октября 2017, 20:30
7

Боатенг планировал покинуть «Баварию» из-за Анчелотти.

Глушаков считает, что выиграть чемпионство «Спартаку» до сих пор по силам.

Сборная России упала еще ниже в рейтинге ФИФА.

Роналду дал указание руководству «Реала» купить в клуб Де Хеа.

Бывший голкипер «Манчестер Сити» рассказал, как Манчини портил отношения с персоналом в своих клубах.

Каррера считает, что «Спартак» должен провести идеальный матч с «Севильей»; Бериццо прогнозирует игру «Спартака» вторым номером.

Матч ЦСКА – «Базель» обслужит бригада арбитров во главе с Куйперсом.

Головин и Васин готовятся к игре ЦСКА в Лиге чемпионов.

Карасев отработает на матче «Баварии» и «Селтика».

«Амкар» и «Тосно» закрыли в Перми 13-й тур РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
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stream15
1508192676
С тренером-физруком скоро будем во второй сотне.
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AEerr
1508193453
интересные новости!
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igormaddog
1508201624
Кристину что то вообще несет!!!
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Чуни Муни
1508205880
Удачи Спартаку!!!
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Alex Y
1508212988
)
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vodomut
1508213621
Мудко на коне!
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bolela_16
1508223168
Ура, дно близко (а Мудко не мастер по нырянию на глубину)...
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