Очередной антирекорд России в рейтинге ФИФА и призыв Роналду купить Де Хеа. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2017 20:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 17 октября 2017, 09:52

      Ура, дно близко (а Мудко не мастер по нырянию на глубину)...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 17 октября 2017, 07:13

      Мудко на коне!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1771

      Alex Y 17 октября 2017, 07:03

      )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 17 октября 2017, 05:04

      Удачи Спартаку!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 17 октября 2017, 03:53

      Кристину что то вообще несет!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      AEerr 17 октября 2017, 01:37

      интересные новости!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 17 октября 2017, 01:24

      С тренером-физруком скоро будем во второй сотне.

      2
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