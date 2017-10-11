Определены предварительные корзины ЧМ-2018. Видаль завершил международную карьеру. Дайджест событий дня

В Панаме объявлен выходной день из-за первого в истории выхода сборной на ЧМ-2018

Умер бывший защитник «Торпедо» Сергей Пригода

Определен предварительный состав корзин ЧМ-2018. России могут достаться Англия или Испания

«Манчестер Юнайтед» заплатит за Бэйла 99 миллионов евро. «Реал» согласен

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Срна докажет, что не употреблял допинг

Москва потратит на бесплатный Wi-Fi к ЧМ-2018 более 800 миллионов рублей

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