Определены предварительные корзины ЧМ-2018. Видаль завершил международную карьеру. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2017 22:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 12 октября 2017, 08:20

      Москва рай для задротов за 800 млн

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      Рейтинг: +233

      igormaddog 12 октября 2017, 04:00

      дайджест не удобный!!!(((

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 12 октября 2017, 00:35

      Хахаха

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      Рейтинг: -13

      Popularov 11 октября 2017, 22:46

      ТВИТТЕР СБОРНОЙ ИСЛАНДИИ ПОДШУТИЛ НАД США...???
      Лежачего не бьют, а все эти шуточки НЕ К МЕСТУ и не по делу!
      Тут всё дело в ПОЛИТИКЕ, а не в численности!
      Исландия РВАЛАСЬ и стремилась, а США не стремились и не хотели попасть в Россию.
      Вот вам и ответ на вопрос, почему США не поехали!
      США не хотели ехать, потому что их поездка вызвала бы большой интерес у американцев и плюс американцы увидели бы ОТЛИЧНУЮ подготовку России к чемпионату Мира по футболу в 2018 году!
      В США увидели бы ДРУГУЮ страну, а не ту, которую американские политики и СМИ клеветнически насаждают и ОЧЕРНЯЮТ в Америке.
      Поездки сборной США по футболу в Россию не очень хочется американским правителям и они НЕГЛАСНО рекомендовали сборной США слабо сыграть, чтоб не отобраться.
      Это СПЛАНИРОВАННЫЙ провал по политическим, а не спортивным мотивам.
      Таким образом, США бойкотировали чемпионат Мира в России в 2018 году!
      СМИ США большие мастера лгать и КЛЕВЕТАТЬ на Россию.
      От американцев надо ждать любой демократической подлости и гадости, как до проведения, так и во время проведения мирового чемпионата в России!

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