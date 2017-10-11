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  • Определены предварительные корзины ЧМ-2018. Видаль завершил международную карьеру. Дайджест событий дня

Определены предварительные корзины ЧМ-2018. Видаль завершил международную карьеру. Дайджест событий дня

11 октября 2017, 22:20
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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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Popularov
1507751206
ТВИТТЕР СБОРНОЙ ИСЛАНДИИ ПОДШУТИЛ НАД США...??? Лежачего не бьют, а все эти шуточки НЕ К МЕСТУ и не по делу! Тут всё дело в ПОЛИТИКЕ, а не в численности! Исландия РВАЛАСЬ и стремилась, а США не стремились и не хотели попасть в Россию. Вот вам и ответ на вопрос, почему США не поехали! США не хотели ехать, потому что их поездка вызвала бы большой интерес у американцев и плюс американцы увидели бы ОТЛИЧНУЮ подготовку России к чемпионату Мира по футболу в 2018 году! В США увидели бы ДРУГУЮ страну, а не ту, которую американские политики и СМИ клеветнически насаждают и ОЧЕРНЯЮТ в Америке. Поездки сборной США по футболу в Россию не очень хочется американским правителям и они НЕГЛАСНО рекомендовали сборной США слабо сыграть, чтоб не отобраться. Это СПЛАНИРОВАННЫЙ провал по политическим, а не спортивным мотивам. Таким образом, США бойкотировали чемпионат Мира в России в 2018 году! СМИ США большие мастера лгать и КЛЕВЕТАТЬ на Россию. От американцев надо ждать любой демократической подлости и гадости, как до проведения, так и во время проведения мирового чемпионата в России!
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СашкаГуров
1507757711
Хахаха
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igormaddog
1507770014
дайджест не удобный!!!(((
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Артурка32
1507785637
Москва рай для задротов за 800 млн
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