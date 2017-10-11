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    Москва потратит на бесплатный Wi-Fi к ЧМ-2018 более 800 миллионов

    Власти Москвы приняли решение оснастить город практически повсеместным бесплатным беспроводным Интернетом на время чемпионата мира-2018. Жители и гости столицы смогут «ловить» сеть на улице, в местах общественного питания, в музеях, в транспорте и других местах.

    Как сообщают «Ведомости», производить установку оборудования будет несколько подрядных организаций. Всего на Wi-Fi в Москве к ЧМ-2018 будет потрачено 830 миллионов рублей. Отметим, что сеть будет функционировать и по окончании соревнования.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2017 19:14
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +445

      aurora5858 12 октября 2017, 20:04

      Позор -это 800 дорог в деревнях и селах

      0
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 12 октября 2017, 13:15

      Как деньги приходят-так и уходят 800 лимонов копейки!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2017, 23:44

      400 лямов на интернет, 400 по карманам рассуют.

      1
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      Рейтинг: +59

      Diman88888 11 октября 2017, 21:46

      поднимут ЖКХ,бензин,пенсии урежут на установку Wi-Fi,а то люди наши зажрались,слишком хорошо живут,пойду доширак заварю пока газ и свет не отключили..

      3
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > Diman88888 11 октября 2017, 21:57

      Неее... В Москве всё будет ровно и типа для людей...
      Штрафы за парковки и т.п. позволяют городу закладывать самые смелые проекты... Просто рачительности нет, хозяйского чутья на хитропопых зарабатывальщиков...

      2
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 11 октября 2017, 21:24

      830млн.конечно это важно, а мы пенсионеры, больные дети и безработные потерпим ради такого дела,что такое 830млн.рублей по сравнению с 30млн.евро отдавшему на Капелла ни за что

      5
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Avaretz 11 октября 2017, 22:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты разбогатеешь с 5 рублей на человека? Нет. А так интернет всему городу бесплатный. Столице целой. Не ной короче

      -4
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      Рейтинг: +5

      bolrdmar 11 октября 2017, 20:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Заработок на футбольных ставках -> aleksey-bet.ru

      -5
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      Рейтинг: +93

      Sam_51 11 октября 2017, 20:33

      Так не только Москва игры будет проводить. В остальных городах-хозяйках не будут делать??

      2
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      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый 11 октября 2017, 20:27

      дебилы, лучше медицину развивайте и образование в стране

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Бойкий и Ласковый 11 октября 2017, 20:47

      Зачем? Пусть тупоголовые больные не книги читают,а сидят а сетях везде.Меньше будут задумываться,почему они такие)))

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 11 октября 2017, 20:21

      Для тех кто считает чужие миллионы. Посчитайте сколько будет стоить оборудование для покрытия огромного мегаполиса? Добавьте к этому разрешения, расходные материалы, налоги, зарплаты рабочим которые будут устанавливать обородувание. Пусконаладочные работы прибавьте...обслуживание сети. Это огромные деньги.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > turist82 11 октября 2017, 20:27

      Как то заказывал я вывеску для магазина. Обычную мать ее вывеску. Лайтбокс, рельефные буквы. И встало это в 180000р. А тут интернет на целый мегаполис. Одного сетевого оборудования миллионов на 500 выйдет

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      Рейтинг: +2697

      turist82 11 октября 2017, 20:18

      Эмм...а разве этого не было уже? У нас в Тюмени городская сеть "тюмень free" большую часть города уже не первый год покрывает...

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