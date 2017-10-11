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Москва потратит на бесплатный Wi-Fi к ЧМ-2018 более 800 миллионов

11 октября 2017, 19:14
23

Власти Москвы приняли решение оснастить город практически повсеместным бесплатным беспроводным Интернетом на время чемпионата мира-2018. Жители и гости столицы смогут «ловить» сеть на улице, в местах общественного питания, в музеях, в транспорте и других местах.

Как сообщают «Ведомости», производить установку оборудования будет несколько подрядных организаций. Всего на Wi-Fi в Москве к ЧМ-2018 будет потрачено 830 миллионов рублей. Отметим, что сеть будет функционировать и по окончании соревнования.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (23)
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Гамачl
1507738866
Они охренели там?
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insider_retro
1507739501
"Несколько подрядных организаций" изумительно искупаются в деньгах!!...)) Распилили вкусный пирожок!! Почти ярд на телекоммуникационную поддержку!! Роскошно!! В любом другом городе нашей державы уложились бы в сумму без "0"...
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Ajax_Amsterdam
1507739617
Деньги народа воруют по крупному!
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Lester84
1507739831
Ну-ка, где камменты про народные деньги и про низкие пенсии???
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Полная Канистра
1507741909
а в моей деревне когда? или мы не люди
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Бойкий и Ласковый
1507742861
дебилы, лучше медицину развивайте и образование в стране
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Sam_51
1507743207
Так не только Москва игры будет проводить. В остальных городах-хозяйках не будут делать??
Ответить
bolrdmar
1507743400
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Avaretz
1507746240
830млн.конечно это важно, а мы пенсионеры, больные дети и безработные потерпим ради такого дела,что такое 830млн.рублей по сравнению с 30млн.евро отдавшему на Капелла ни за что
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Diman88888
1507747614
поднимут ЖКХ,бензин,пенсии урежут на установку Wi-Fi,а то люди наши зажрались,слишком хорошо живут,пойду доширак заварю пока газ и свет не отключили..
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