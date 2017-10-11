Москва потратит на бесплатный Wi-Fi к ЧМ-2018 более 800 миллионов

Власти Москвы приняли решение оснастить город практически повсеместным бесплатным беспроводным Интернетом на время чемпионата мира-2018. Жители и гости столицы смогут «ловить» сеть на улице, в местах общественного питания, в музеях, в транспорте и других местах.

Как сообщают «Ведомости», производить установку оборудования будет несколько подрядных организаций. Всего на Wi-Fi в Москве к ЧМ-2018 будет потрачено 830 миллионов рублей. Отметим, что сеть будет функционировать и по окончании соревнования.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.