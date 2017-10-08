Пирло завершит карьеру в конце года. «ПСЖ» купит Коутиньо. Дайджест событий дня

Пирло завершит карьеру в конце года

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло заявил, что в ближайшее время завершит профессиональную карьеру. 38-летний футболист закончит играть в футбол в декабре, когда истечет его контракт с «Нью-Йорк Сити». «В моем возрасте уже нужно остановиться. Ты не можешь играть до 50 лет. Не можешь тренироваться так, как хочешь. Я займусь чем-нибудь другим», – заявил Пирло. Напомним, что за свою карьеру Пирло шесть раз выигрывал Серию А, дважды Лигу чемпионов, а также побеждал на чемпионате мира в 2006 году.

«ПСЖ» следующим летом может купить Коутиньо за 150 миллионов

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в «ПСЖ». Парижский клуб планирует приобрести футболиста следующим летом и готов заплатить за него 150 миллионов евро. Ранее сообщалось, что французская команда попытается подписать контракт с 25-летним бразильцем уже зимой. Стороны уже вступили в переговоры. Действующий контракт Коутиньо с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2022 года.

Источник: Попов в ближайшее время проведет переговоры со «Спартаком» о продлении контракта

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в ближайшее время проведет переговоры с московским клубом о продлении контракта, сообщает Gol.bg. Действующее соглашение 29-летнего болгарина с красно-белыми истекает летом 2018 года. За команду хавбек выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне Попов провел за «Спартак» в РФПЛ восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.

Анчелотти получил предложение от сборной ОАЭ на 50 миллионов

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может возглавить сборную ОАЭ. Сообщается, что 58-летний специалист получил от национальной команды предложение о контракте, согласно которому он сможет заработать 50 миллионов евро. Ранее Анчелотти заявил, что не планирует заниматься тренерской деятельностью и возьмет отпуск сроком в 10 месяцев. Напомним, итальянец был уволен из «Баварии» 28 сентября.

Отбор на ЧМ-2018. Польша напрямую пробилась на турнир, Дания сыграет в стыковых матчах

В матче 10-го тура группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира-2018 сборная Польши обыграла Черногорию (4:2) и стала победителем группы Е. В другой встрече Дания поделила очки с Румынией и заняла второе место в турнирной таблице. Еще в одной игре Армения сыграла вничью с Казахстаном. Голом у гостей отметился Генрих Мхитарян. Таким образом, Польша напрямую пробилась на ЧМ, Дания сыграет в стыковых играх.

Отбор на ЧМ-2018. Египет на пятой добавленной минуте вырвал победу над Конго и получил путевку в Россию

В матче 5-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Египта вырвала победу над Конго – 2:1. Автором дубля в составе хозяев стал Мохамед Салах. Таким образом, египтяне набрали 12 очков и выиграли группу Е, пробившись на ЧМ впервые с 1990 года.

Сарсания будет похоронен 10 октября на кладбище Ракитки

Стали известны подробности церемонии прощания со спортивным директором «Зенита» Константином Сарсанией. Похороны состоятся 10 октября, сообщил журналист Илья Казаков. «Гражданская панихида начнется ориентировочно в 11:00, морг ЦКБ на улице маршала Тимошенко, 25. Около 13:00 состоится отпевание в церкви Ризоположения на улице Донская, 20. Похоронен Костя будет на кладбище Ракитки. Калужское шоссе, 11-й километр», – написал Казаков. Напомним, 49-летний функционер скончался вчера из-за оторвавшегося тромба.