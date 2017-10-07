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  • Солист «Руки Вверх!» Жуков: «Футболистам, как и артистам, все дается непросто»

Солист «Руки Вверх!» Жуков: «Футболистам, как и артистам, все дается непросто»

7 октября 2017, 19:04
8

Известный российский певец, солист некогда популярной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков высказал свое отношение к профессии футболиста. По мнению артиста, эта работа не из простых.

«Я тоже считаю, что футболистам тяжело. Они ведь не просто так во дворе для себя бегают. В стране 140 млн человек, из них за сборную выступают около 30. Если взять всю Премьер-лигу, наберется человек 300. То есть лишь единицы достойны выступать в топовых командах. И пробиваются они туда не по блату, а через жесточайшую конкуренцию и титанический труд. А каково родителям? Их ребенок всю жизнь занимается спортом, но гарантии, что именно он станет чемпионом, никто ведь не даст.

У меня дочь занимается художественной гимнастикой. Вижу, что в этот вид стремятся сотни тысяч девочек. Все они настоящие работяги. Но звездочками станут единицы. Хотя в 9 лет у них уже по шесть тренировок в неделю и постоянные соревнования. Боюсь представить, что будет дальше… И когда после схожих нагрузок футболистов люди говорят: «Ну что они там еле бегают за такие деньги?» – я воспринимаю это с сожалением.

Какая-то непонятная людская глупость. Многим критикам постоять или походить пешком эти 90 минут тяжело. Не говоря уже о занятиях в зале, силовой борьбе, нагрузкам.

Я бы сравнил футбол с работой артиста — те же перелеты, недосыпы, вечная напряженность. Все дается очень непросто», – сказал Жуков Eurosport.ru.

Добавим, что артист сейчас занимается менеджментом в женской футбольной команде «Руки Вверх».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (8)
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insider_retro
1507393165
Особенно артистам тяжело... Не то, что на заводе!...)) То-то многие в артисты лезут, хотят отведать тягот жизни...))
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B.G.
1507393699
Зато обычному люду все намного проще дается ((
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DOCTOR PENALTY
1507394112
Тебе очень непросто сбросить хотя бы 50 кг ? Халявщик.
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BRO_football
1507394280
Конечно, бухать шампанское в Монако футболистам так же сложно, как и артистам
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4ekucT911
1507396432
даааа, артистам прям капец как тяжело, бедолаги...это не преступника скрутить голыми руками и не танк или самолет на заводе собрать. вы там артисты держитесь, особо не напрягайтесь, берегите себя, ведь такие, как Жуков это "национальное достояние..."
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Lester84
1507396677
Особенно тяжело дается талантливость. Жукову - музыкальная, футболистам сборной - спортивная)))
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Asbjorn
1507399633
Бедняги какие,шахтеры,врачи,учителя ,военные так просто отдыхают на работе и им все легко дается
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OfaZavr
1507447994
особенно таким "артистам" как Жуков с его бредовыми песенками.
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