Солист «Руки Вверх!» Жуков: «Футболистам, как и артистам, все дается непросто»

Известный российский певец, солист некогда популярной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков высказал свое отношение к профессии футболиста. По мнению артиста, эта работа не из простых.

«Я тоже считаю, что футболистам тяжело. Они ведь не просто так во дворе для себя бегают. В стране 140 млн человек, из них за сборную выступают около 30. Если взять всю Премьер-лигу, наберется человек 300. То есть лишь единицы достойны выступать в топовых командах. И пробиваются они туда не по блату, а через жесточайшую конкуренцию и титанический труд. А каково родителям? Их ребенок всю жизнь занимается спортом, но гарантии, что именно он станет чемпионом, никто ведь не даст.

У меня дочь занимается художественной гимнастикой. Вижу, что в этот вид стремятся сотни тысяч девочек. Все они настоящие работяги. Но звездочками станут единицы. Хотя в 9 лет у них уже по шесть тренировок в неделю и постоянные соревнования. Боюсь представить, что будет дальше… И когда после схожих нагрузок футболистов люди говорят: «Ну что они там еле бегают за такие деньги?» – я воспринимаю это с сожалением.

Какая-то непонятная людская глупость. Многим критикам постоять или походить пешком эти 90 минут тяжело. Не говоря уже о занятиях в зале, силовой борьбе, нагрузкам.

Я бы сравнил футбол с работой артиста — те же перелеты, недосыпы, вечная напряженность. Все дается очень непросто», – сказал Жуков Eurosport.ru.

Добавим, что артист сейчас занимается менеджментом в женской футбольной команде «Руки Вверх».