Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Англия готова принять ЧМ-2022, если он не состоится в Катаре

    Как писал ранее «Бомбардир», чемпионат мира-2022 может не состояться в Катаре. Главным претендентом на прием соревнования в случае изменения хозяина является Англия, которая уже изъявила готовность организовать турнир.

    По заверениям англичан, их стадионы и инфраструктура полностью соответствуют требованиям к стране-хозяйке.

    Напомним, что Англия претендовала на проведение и ЧМ-2018, и ЧМ-2022, но выбрана не была. Последний раз мировой чемпионат проходил в этой стране в 1966 году.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2017 07:37
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +163

      Nimnul 7 октября 2017, 12:12

      ФИФА-рассадник коррупции. Катар,наименее подходящая страна для ЧМ из-за жаркого климата и получить право на его проведение они могли только путем подкупа делегатов от Африки и прочих "великих" футбольных держав типа островов Зеленого Мыса.Англия отличное место для ЧМ и стадионы там,в отличии от миллиардных,но дерьмовых,в прекрасном состоянии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 7 октября 2017, 10:40

      Я бы англию исключил из всех ЧМ, за их подстрекательства

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 7 октября 2017, 10:24

      Стандартный британский подход - кого-то подтопить и предложить себя незаменимых!!... Под нас копали, теперь очередь Катара...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2867

      nemolod 7 октября 2017, 09:38

      Похоже,что так и будет-летом в Катаре мало найдется охотников играть,а поздней осенью УЕФА придется ломать привычный календарь плюс недавний бойкот арабских стран-все это станет веским доводом перенести мировое первенство,а Англия богатейшая страна ,у которой поля и стадионы-одни из лучших в мире!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 7 октября 2017, 09:38

      Так англы и лишают Катар чемпионата.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7736

      mihail200606 7 октября 2017, 09:27

      С Россией не получилось, теперь катару все грехи припишут..твари островные..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 7 октября 2017, 09:01

      Так Англия это и мутит, что принять, а не просто готова.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11