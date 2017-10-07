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Англия готова принять ЧМ-2022, если он не состоится в Катаре

7 октября 2017, 07:37
7

Как писал ранее «Бомбардир», чемпионат мира-2022 может не состояться в Катаре. Главным претендентом на прием соревнования в случае изменения хозяина является Англия, которая уже изъявила готовность организовать турнир.

По заверениям англичан, их стадионы и инфраструктура полностью соответствуют требованиям к стране-хозяйке.

Напомним, что Англия претендовала на проведение и ЧМ-2018, и ЧМ-2022, но выбрана не была. Последний раз мировой чемпионат проходил в этой стране в 1966 году.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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lekseij2007
1507356079
Так Англия это и мутит, что принять, а не просто готова.
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mihail200606
1507357645
С Россией не получилось, теперь катару все грехи припишут..твари островные..
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VIPded
1507358312
Так англы и лишают Катар чемпионата.
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nemolod
1507358335
Похоже,что так и будет-летом в Катаре мало найдется охотников играть,а поздней осенью УЕФА придется ломать привычный календарь плюс недавний бойкот арабских стран-все это станет веским доводом перенести мировое первенство,а Англия богатейшая страна ,у которой поля и стадионы-одни из лучших в мире!
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insider_retro
1507361075
Стандартный британский подход - кого-то подтопить и предложить себя незаменимых!!... Под нас копали, теперь очередь Катара...
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сапёр75
1507362008
Я бы англию исключил из всех ЧМ, за их подстрекательства
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Nimnul
1507367549
ФИФА-рассадник коррупции. Катар,наименее подходящая страна для ЧМ из-за жаркого климата и получить право на его проведение они могли только путем подкупа делегатов от Африки и прочих "великих" футбольных держав типа островов Зеленого Мыса.Англия отличное место для ЧМ и стадионы там,в отличии от миллиардных,но дерьмовых,в прекрасном состоянии.
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