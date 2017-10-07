Англия готова принять ЧМ-2022, если он не состоится в Катаре

Как писал ранее «Бомбардир», чемпионат мира-2022 может не состояться в Катаре. Главным претендентом на прием соревнования в случае изменения хозяина является Англия, которая уже изъявила готовность организовать турнир.

По заверениям англичан, их стадионы и инфраструктура полностью соответствуют требованиям к стране-хозяйке.

Напомним, что Англия претендовала на проведение и ЧМ-2018, и ЧМ-2022, но выбрана не была. Последний раз мировой чемпионат проходил в этой стране в 1966 году.