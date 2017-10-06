Хайнкес возглавил «Баварию». У Катара могут отобрать ЧМ-2022. Дайджест событий дня

У «Торпедо» появились новые хозяева

Новым владельцем «Торпедо» стал российский бизнесмен Роман Авдеев, чей концерн «Россиум» приобрел 75,51% акций клуба. Кроме того, «Россиум» владеет стадионом имени Эдуарда Стрельцова и собирается его реконструировать. Вероятно, именно на нем в будущем снова будет играть торпедовский клуб. При этом своего поста может лишиться нынешний президент «Торпедо» Александр Тукманов, который находится на этой должности с 2007 года.

На данный момент «Торпедо» выступает в ПФЛ в зоне «Центр». После 11 туров команда занимает второе место, набрав 21 очко.

У «Торпедо» будет новый владелец. Почему это важно?

«Локомотив» установит на своем стадионе систему видеоповторов

Президент «Локомотива» Илья Геркус заверил, что система видеоповторов будет установлена на «РЖД Арене». К такому решению пришли руководители клуба на заседании совета директоров московского клуба. «Решение по установке было принято клубом и членами совета директоров единогласно», – отметил Геркус.

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что стоимость установки системы видеоассистентов рефери обойдется в 200 тысяч евро.

«Россия – одна из ведущих футбольных держав», – считает главный тренер сборной Южной Кореи

Соперник по товарищеской игре очень высоко оценивает российскую команду, что выяснилось в ходе интервью главного тренера сборной Южной Кореи Син Тхэ Ена. «Российская команда является и хозяйкой чемпионата мира, и одной из ведущих футбольных держав. Она будет достойным соперником, поэтому товарищеская игра будет полезной для нас подготовкой к чемпионату», – заверил специалист.

Матч между сборными России и Южной Кореи пройдет 7 октября на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени.

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«Зенит» планирует продлить контракт с Кокориным

Руководство «Зенита» намерено переподписать контракт с Александром Кокориным. Нынешнее соглашение действует до лета 2019 года. Кокорин выступает за «Зенит» с зимы 2016 года. На его счету восемь голов и два голевых паса в 12 матчах РФПЛ. Кроме того, 26-летний россиянин забил уже семь мячей в шести матчах Лиги Европы.

«Бавария» раньше времени объявила имя нового главного тренера

Юпп Хайнкес снова стал главным тренером «Баварии». 72-летний специалист заключил с клубом контракт до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что информация о назначении Хайнкеса будет озвучена в понедельник, 9 октября. Однако «Бавария» уже сегодня объявила о сотрудничестве с этим тренером. Интересно, что Хайнкес возглавил «Баварию» уже в третий раз – ранее он трижды приводил клуб к победе в чемпионате Германии и однажды выигрывал с ним Лигу чемпионов.

Иньеста будет принадлежать «Барселоне» до конца карьеры

«Барселона» продлила контракт с полузащитником Андресом Иньестой. На официальном сайте сообщается, что теперь 33-летний испанец связан с клубом до конца своей карьеры. Другие условия пока не разглашаются. Иньеста – воспитанник «Барселоны», который провел в Примере 418 матчей и забил 34 гола.

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У Катара опять грозятся отобрать чемпионат мира

У Катара снова проблемы, и опять из-за политического конфликта. В ФИФА поступило письмо от Саудовской Аравии, Йемена, ОАЭ, Египта, Бахрейна и Мавритании. Все эти страны обвиняют Катар в поддержке международного терроризма и призывают ФИФА лишить Катар прав на проведение чемпионата мира по футболу. О реакции ФИФА пока ничего не известно.

«Ливерпуль» следит за Промесом

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вновь попал в сферу интересов «Ливерпуля». Прошлой зимой англичане уже пытались приобрести Промеса, предложив за него 25 миллионов фунтов, но получили отказ. Возможно, следующая попытка будет предпринята в ближайшее трансферное окно. За «Спартак» Промес выступает с 2014 года. Действующий контракт игрока с московской командой рассчитан до лета 2021 года.

Фото: globallookpress.com