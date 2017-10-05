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Мутко: «Видеоповторы? Прогресс не остановить»

5 октября 2017, 13:28
5

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал желание РФПЛ ввести в лигу систему видеоповторов. Как было отмечено, данная технология даже при определенной критике имеет ряд преимуществ.

«Это не произойдет до перерыва в чемпионате, потому что это непростая тема. Это закупка оборудования, подготовка специалистов, подписание соглашения на эксперимент с ФИФА.

Сейчас над этим работают. У ФИФА есть две компании, с одной из которых она работает, а вторая аккредитована для поставки такого оборудования.

Лига должна сейчас это все координировать. Когда мы выйдем на определенный график, то обязательно сообщим. Вы же видите, что не все однозначно. В судейском корпусе своя позиция по этому поводу, но прогресс не остановить, это было видно на Кубке конфедераций. Нравится кому-то, не нравится, это признано успешным экспериментом.

Абсолютно уверен, два-три года пройдет, это все будет внедряться уже повсеместно, будет все включаться в правила игры. Вопросов здесь предостаточно, но нам нужно двигаться в этом направлении. У нас есть люди, которые за это отвечают, они назначены, они координируют эту работу», – заявил Мутко.

Ранее сообщалось, что внедрение системы видеоповторов обойдется для каждого стадиона в 1,2 миллиона евро.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (5)
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subbotaspartak
1507202221
Прогресс не остановить, да. При чём здесь ты, балда?.
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Popularov
1507213486
Систему видеоповторов (VAR) в российском футболе надо было тестировать ещё в 2016 году, но наши чиновники РФС и арбитры этому ВСЯЧЕСКИ противились! Ещё бы! Ведь на кону стоят ОЧЕНЬ большие судейские деньги и им не хочется их терять, согласно цены вопроса! Ведь нашлись те, кто за судейские СКАНДАЛЫ щедро платит и арбитры на этом ОЧЕНЬ хорошо зарабатывают! Такие БЕШЕНЫЕ деньги нашим арбитрам НЕ СНИЛИСЬ даже в самом КОШМАРНОМ сне!!! Они поставили на поток неправедное криминальное ОБОГАЩЕНИЕ, а на работу тренеров и команд, они ВЫСОКОМЕРНО ПЛЕВАЛИ! Для них собственное благополучие важнее всех усилий игроков и тренеров многих команд на честное и объективное судейство. Именно судейская коррупция ЗАХЛЕСТНУЛА наш чемпионат и тащит наш футбол на дно мирового футбола! Пользуясь тем, что наша страна готовится к проведению чемпионата Мира по футболу в 2018 году, наши чиновники РФС и чиновники от судейства, в едином ПОРЫВЕ и под шумок подготовки, развернули, невиданную до селе, систему ПОБОРОВ, чтобы обеспечить нужный результат избранным командам, владельцы которых им ЩЕДРО платят за скандальный результат. И вот вам результат этой скандальной работы наших арбиров! Впервые за 16 лет Спартак, всеми судейскими НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место! Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит, ЦСКА, Краснодар и Ростов криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото! А с внедрением системы видеоповторов (VAR) в российском футболе наши арбитры потеряют эту КРИМИНАЛЬНУЮ лазейку. Да, они будут выдумывать новые судейские ЗАМОРОЧКИ, чтобы вернуть утраченные позиции и добиться расположения тех, кто им платит за скандальный результат. Но тем не менее, система видеоповторов (VAR) нанесёт СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар по судейской КОРРУПЦИИИ в нашем футболе! Кто хочет внедрять, тот ВНЕДРЯЕТ, а кто не хочет внедрять, тот ищет и выдумывает СМЕХОТВОРНЫЕ поводы, чтобы не внедрять систему видеопомощи арбитрам! Будогосский всегда ВЫСТУПАЛ ПРОТИВ внедрения в футболе и в нашем российском чемпионате системы видеопомощи арбитрам (VAR)! Мутко против! Бутенко против! Будогосский - ПРОТИВ! Колосков - ПРОТИВ! Николаев, Сельдяков и прочие арбитры все - ПРОТИВ!!! Баскаков - ПРОТИВ! Чеботарёв - ПРОТИВ! Все чиновники РФС выступают - ПРОТИВ!!! А почему??? Догадаться не сложно! Они хотят ловить скандальную рыбку в мутной судейской ПОДКОВЁРНОЙ игре! Что ни тур, то скандал и один громче другого! Будогосский ПОЛНОСТЬЮ провалил свою работу и его меры не дали результата! Скандалы кочуют от сезона к сезону, от тура к туру, а Будогосский кормит нас своей идиотской ЛАБУДОЙ! Прошлый сезон стал самым СКАНДАЛЬНЫМ за всю историю советского и российского футбола! Изменил что-либо Будогосский своей ДЕМАГОГИЕЙ за время своей работы главой департамента??? Нет и ещё раз НЕТ! Надо принимать КАРДИНАЛЬНЫЕ меры и наводить порядок в судействе внедрением системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ!!! Только внедрение системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию в нашем футболе! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО надо вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто ПРОТИВ??? Того ГНАТЬ из судейства ВОН и как можно СКОРЕЕ!!! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат! Во многих странах судейство - это совмещение профессий... а у нас видите ли "профессионалов", по словам Будогосского, надо растить годами... Спрашивается, для ЧЕГО??? А чтобы ловить скандальную рыбку в мутной судейской ПОДКОВЁРНОЙ игре! В мае вице-премьер Виталий Мутко говорил, что стоимость VAR – 1,2 миллиона долларов + ежегодное обслуживание – 100 тысяч. Однако, на заседании правления РФПЛ, генеральный директор «Краснодара» назвал сумму 200 тысяч долларов + 100 в год за обслуживание. Интересно, почему, первоначально, стоимость системы была завышена Мутко в 6 раз?
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Alec7183
1507213732
Переобувается, или я не понимаю Мутко.
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prezent2017
1507214810
Хоть этот правильно врубился в отличие от судьишек-хапуг.
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