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    Мутко: «Видеоповторы? Прогресс не остановить»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал желание РФПЛ ввести в лигу систему видеоповторов. Как было отмечено, данная технология даже при определенной критике имеет ряд преимуществ.

    «Это не произойдет до перерыва в чемпионате, потому что это непростая тема. Это закупка оборудования, подготовка специалистов, подписание соглашения на эксперимент с ФИФА.

    Сейчас над этим работают. У ФИФА есть две компании, с одной из которых она работает, а вторая аккредитована для поставки такого оборудования.

    Лига должна сейчас это все координировать. Когда мы выйдем на определенный график, то обязательно сообщим. Вы же видите, что не все однозначно. В судейском корпусе своя позиция по этому поводу, но прогресс не остановить, это было видно на Кубке конфедераций. Нравится кому-то, не нравится, это признано успешным экспериментом.

    Абсолютно уверен, два-три года пройдет, это все будет внедряться уже повсеместно, будет все включаться в правила игры. Вопросов здесь предостаточно, но нам нужно двигаться в этом направлении. У нас есть люди, которые за это отвечают, они назначены, они координируют эту работу», – заявил Мутко.

    Ранее сообщалось, что внедрение системы видеоповторов обойдется для каждого стадиона в 1,2 миллиона евро.

    Источник: ТАСС

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    05.10.2017 13:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 октября 2017, 17:46

      Хоть этот правильно врубился в отличие от судьишек-хапуг.

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      Рейтинг: +163

      Alec7183 5 октября 2017, 17:28

      Переобувается, или я не понимаю Мутко.

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Alec7183 5 октября 2017, 20:13

      Сожалеет,что прогресс не остановить))

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      Рейтинг: -13

      Popularov 5 октября 2017, 17:24

      Систему видеоповторов (VAR) в российском футболе надо было тестировать ещё в 2016 году, но наши чиновники РФС и арбитры этому ВСЯЧЕСКИ противились!
      Ещё бы!
      Ведь на кону стоят ОЧЕНЬ большие судейские деньги и им не хочется их терять, согласно цены вопроса!
      Ведь нашлись те, кто за судейские СКАНДАЛЫ щедро платит и арбитры на этом ОЧЕНЬ хорошо зарабатывают!
      Такие БЕШЕНЫЕ деньги нашим арбитрам НЕ СНИЛИСЬ даже в самом КОШМАРНОМ сне!!!
      Они поставили на поток неправедное криминальное ОБОГАЩЕНИЕ, а на работу тренеров и команд, они ВЫСОКОМЕРНО ПЛЕВАЛИ!
      Для них собственное благополучие важнее всех усилий игроков и тренеров многих команд на честное и объективное судейство.
      Именно судейская коррупция ЗАХЛЕСТНУЛА наш чемпионат и тащит наш футбол на дно мирового футбола!
      Пользуясь тем, что наша страна готовится к проведению чемпионата Мира по футболу в 2018 году, наши чиновники РФС и чиновники от судейства, в едином ПОРЫВЕ и под шумок подготовки, развернули, невиданную до селе, систему ПОБОРОВ, чтобы обеспечить нужный результат избранным командам, владельцы которых им ЩЕДРО платят за скандальный результат.
      И вот вам результат этой скандальной работы наших арбиров!
      Впервые за 16 лет Спартак, всеми судейскими НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место!
      Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит, ЦСКА, Краснодар и Ростов криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
      А с внедрением системы видеоповторов (VAR) в российском футболе наши арбитры потеряют эту КРИМИНАЛЬНУЮ лазейку.
      Да, они будут выдумывать новые судейские ЗАМОРОЧКИ, чтобы вернуть утраченные позиции и добиться расположения тех, кто им платит за скандальный результат.
      Но тем не менее, система видеоповторов (VAR) нанесёт СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар по судейской КОРРУПЦИИИ в нашем футболе!
      Кто хочет внедрять, тот ВНЕДРЯЕТ, а кто не хочет внедрять, тот ищет и выдумывает СМЕХОТВОРНЫЕ поводы, чтобы не внедрять систему видеопомощи арбитрам!
      Будогосский всегда ВЫСТУПАЛ ПРОТИВ внедрения в футболе и в нашем российском чемпионате системы видеопомощи арбитрам (VAR)!
      Мутко против! Бутенко против! Будогосский - ПРОТИВ! Колосков - ПРОТИВ! Николаев, Сельдяков и прочие арбитры все - ПРОТИВ!!!
      Баскаков - ПРОТИВ! Чеботарёв - ПРОТИВ! Все чиновники РФС выступают - ПРОТИВ!!!
      А почему??? Догадаться не сложно!
      Они хотят ловить скандальную рыбку в мутной судейской ПОДКОВЁРНОЙ игре!
      Что ни тур, то скандал и один громче другого!
      Будогосский ПОЛНОСТЬЮ провалил свою работу и его меры не дали результата!
      Скандалы кочуют от сезона к сезону, от тура к туру, а Будогосский кормит нас своей идиотской ЛАБУДОЙ!
      Прошлый сезон стал самым СКАНДАЛЬНЫМ за всю историю советского и российского футбола!
      Изменил что-либо Будогосский своей ДЕМАГОГИЕЙ за время своей работы главой департамента???
      Нет и ещё раз НЕТ!
      Надо принимать КАРДИНАЛЬНЫЕ меры и наводить порядок в судействе внедрением системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ!!!
      Только внедрение системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию в нашем футболе!
      Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО надо вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      А кто ПРОТИВ???
      Того ГНАТЬ из судейства ВОН и как можно СКОРЕЕ!!!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
      Во многих странах судейство - это совмещение профессий... а у нас видите ли "профессионалов", по словам Будогосского, надо растить годами...
      Спрашивается, для ЧЕГО???
      А чтобы ловить скандальную рыбку в мутной судейской ПОДКОВЁРНОЙ игре!
      В мае вице-премьер Виталий Мутко говорил, что стоимость VAR – 1,2 миллиона долларов + ежегодное обслуживание – 100 тысяч. Однако, на заседании правления РФПЛ, генеральный директор «Краснодара» назвал сумму 200 тысяч долларов + 100 в год за обслуживание.
      Интересно, почему, первоначально, стоимость системы была завышена Мутко в 6 раз?

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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 5 октября 2017, 14:17

      Прогресс не остановить, да.
      При чём здесь ты, балда?.

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