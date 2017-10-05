Мутко: «Видеоповторы? Прогресс не остановить»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал желание РФПЛ ввести в лигу систему видеоповторов. Как было отмечено, данная технология даже при определенной критике имеет ряд преимуществ.

«Это не произойдет до перерыва в чемпионате, потому что это непростая тема. Это закупка оборудования, подготовка специалистов, подписание соглашения на эксперимент с ФИФА.

Сейчас над этим работают. У ФИФА есть две компании, с одной из которых она работает, а вторая аккредитована для поставки такого оборудования.

Лига должна сейчас это все координировать. Когда мы выйдем на определенный график, то обязательно сообщим. Вы же видите, что не все однозначно. В судейском корпусе своя позиция по этому поводу, но прогресс не остановить, это было видно на Кубке конфедераций. Нравится кому-то, не нравится, это признано успешным экспериментом.

Абсолютно уверен, два-три года пройдет, это все будет внедряться уже повсеместно, будет все включаться в правила игры. Вопросов здесь предостаточно, но нам нужно двигаться в этом направлении. У нас есть люди, которые за это отвечают, они назначены, они координируют эту работу», – заявил Мутко.

Ранее сообщалось, что внедрение системы видеоповторов обойдется для каждого стадиона в 1,2 миллиона евро.