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Ветераны и академия «Спартака» почтили память Черенкова

4 октября 2017, 16:30
14

Экс-футболисты «Спартака» и представители академии почтили память Федора Черенкова на Троекуровском кладбище. Бывший полузащитник красно-белых и сборной СССР умер 4-го октября 2014 года в возрасте 55-ти лет.

«Равняйтесь на Федора, ребята. Пусть его честность, доброта и порядочность будут для вас ориентирами. Как и то, каким великим футболистом он был. Помним, любим и чтим», – сказал генеральный директор клуба Сергей Родионов в адрес игроков академии.

Черенков выступал за «Спартак» с 1977 года по 1990, в 1991 и 1993. На его счету 95 голов в 388-ти встречах. Количество матчей является рекордным для столичного клуба. В составе красно-белых он три раза выиграл первенство СССР, по одному разу – чемпионат и Кубок России.
В июле «Бомбардир» писал о том, что в глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов предложил назвать в честь Черенкова улицу в Москве.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия
Комментарии (14)
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Чикомас
1507124166
Федя Черенков-человек легенда. Как Валера Харламов в хоккее. Светлая память...
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shahor
1507124189
Судя по фото,никто не удосужился даже плиту надгробную положить за три года.М-да...Вечная память-удивительный игрок был.
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Chesn0k
1507130769
Владелец народной команды слышал что-нибудь о выдающемся футболисте Черенкове?
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chempion_cska
1507131669
Светлая память легенде Спартака Федору Черенкову!!!
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insider_retro
1507131844
При жизни, наверное, много народа вокруг крутилось... А сейчас немногим нужна память о выдающемся человеке... Как ниже отмечено, если бы не шарфы, на захоронение и смотреть бы стыдно было...
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OldenVad
1507132681
Мастер мяча! Сейчас таких мало, если вообще есть!
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Полная Канистра
1507138099
Помню и не забуду все твои игры Фёдор громких слов не пишу просто скажу замечательный был футболист.
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Сармат Ростов
1507145006
Светлая память... Всегда будем помнить...
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