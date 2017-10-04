Ветераны и академия «Спартака» почтили память Черенкова

Экс-футболисты «Спартака» и представители академии почтили память Федора Черенкова на Троекуровском кладбище. Бывший полузащитник красно-белых и сборной СССР умер 4-го октября 2014 года в возрасте 55-ти лет.

«Равняйтесь на Федора, ребята. Пусть его честность, доброта и порядочность будут для вас ориентирами. Как и то, каким великим футболистом он был. Помним, любим и чтим», – сказал генеральный директор клуба Сергей Родионов в адрес игроков академии.

Черенков выступал за «Спартак» с 1977 года по 1990, в 1991 и 1993. На его счету 95 голов в 388-ти встречах. Количество матчей является рекордным для столичного клуба. В составе красно-белых он три раза выиграл первенство СССР, по одному разу – чемпионат и Кубок России.