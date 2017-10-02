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Бубнов: «Перспективы «Спартака»? Борьба за третье место»

2 октября 2017, 23:12
32

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы «Спартака» в борьбе за чемпионство по итогам нынешнего сезона.

На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ шестое место.

«Спартак» далеко отстал от «Локомотива» с «Зенитом». За чемпионство им будет тяжело бороться. Если будут продолжать в том же духе, то все может быть. У них одна из сильнейших атак в лиге. Перспективы? Реально бороться за третье место, которое дает путевку в Лигу чемпионов», – сказал Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
Комментарии (32)
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VVM1964
1506978305
ТРЕТЬЕ МЕСТО - ЭТО ЛЧ . ( ПО НЫНЕШНИМ РЕАЛИЯМ НЕ САМЫЙ ПЛОХОЙ ВАРИАНТ , ТОЛЬКО ЭТО - ПЕРСПЕКТИВЫ , ДЛЯ ЭТОГО ЕЩЕ НАДО ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПОСТАРАТЬСЯ )
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piligrim1986
1507007249
кубок надо брать
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subbotaspartak
1507008783
ПО таблице, по логике выглядит так. Но это СПАРТААК!
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Одинокий волк Маквейд
1507009110
Не каждый же год первенство брать, пусть и другие порадуются.
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Svoysvoemubrat
1507011302
Помню, сколько было прогнозов, как посыпется Спартак, играя на три фронта через два на третий, да еще и при эпидемии травм. Отвечу знаменитой фразой Карпина - НУ И....
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Сибирь за Спартак
1507012276
Любой болельщик Спартака на раз-два назовет 5-6 позиций, требующих усиления, чтобы реально бороться за золото из года в год. Пока Каррера основу едва набирает, про усиление игры по ходу матча заменами даже речи не идет. Пока все правильно.
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СШГЭС
1507012630
Как складывается ситуация в этом сезоне, похоже, что так и есть, что совсем не плохо.
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Одинокий волк Маквейд
1507017174
Не претендуя на абсолютную истину, выскажу одну мысль. Нас очень скоро ждет событие, которое не каждому дано в жизни - домашний ЧМ. Нам повезло, мы будем рвать душу и выбрасывать адреналин пачками. В связи с этим, наш чемп для меня, это тренировка и подготовка нашей сборной. Мои радости - Каррера с Уралом ВПЕРВЫЕ выставил полностью русскую защиту. Манчини разбудил Кокорина, мне нравится, как у него играют Лунев, Кузяев, Ерохин, временами Полоз. Жду большего от Головина и Фернандеса. Выздоровеет Зобнин. Надеюсь Урал, Амкар, Краснодар и Тосно подтянут несколько нормальных ребят, они там есть.Тогда, с Божьей помощью, соберем команду, способную биться по-настоящему, повторим чудо Олимпиады-2014, когда никто не верил. Вот через призму подготовки и здоровья игроков, я смотрю игры чемпионата. И мне, честно говоря, поровну, кто его выиграет, хоть Анжи или СКА.
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OfaZavr
1507017701
Зачем заранее говорить посмотрим как в итоге получиться. Но кубок взять обязательно нужно.
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Приус
1507025784
Спартак по составу не был самой сильной командой лиги в прошлом году, не усилился и в этом, только потерял. Все остальное - игра 50/50, где фарт категорически не наш. Плюс убойный травматизм. Зона Еврокубков будет не обидно.
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