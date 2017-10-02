Бубнов: «Перспективы «Спартака»? Борьба за третье место»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы «Спартака» в борьбе за чемпионство по итогам нынешнего сезона.

На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ шестое место.

«Спартак» далеко отстал от «Локомотива» с «Зенитом». За чемпионство им будет тяжело бороться. Если будут продолжать в том же духе, то все может быть. У них одна из сильнейших атак в лиге. Перспективы? Реально бороться за третье место, которое дает путевку в Лигу чемпионов», – сказал Бубнов.