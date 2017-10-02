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    Бубнов: «Перспективы «Спартака»? Борьба за третье место»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы «Спартака» в борьбе за чемпионство по итогам нынешнего сезона.

    На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ шестое место.

    «Спартак» далеко отстал от «Локомотива» с «Зенитом». За чемпионство им будет тяжело бороться. Если будут продолжать в том же духе, то все может быть. У них одна из сильнейших атак в лиге. Перспективы? Реально бороться за третье место, которое дает путевку в Лигу чемпионов», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    02.10.2017 23:12
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +86

      cent58 3 октября 2017, 14:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ещё пара осечек Зенита и ЦСКА и ваш Спартак опять впереди ! -только вот зачем ? Ливерпулю на радость ?!

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 3 октября 2017, 13:16

      Спартак по составу не был самой сильной командой лиги в прошлом году, не усилился и в этом, только потерял. Все остальное - игра 50/50, где фарт категорически не наш. Плюс убойный травматизм. Зона Еврокубков будет не обидно.

      10
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    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 октября 2017, 12:22

      честно сказать локо возрастная команда , у них есть еврокубок так что спад будет. В зените есть куча аргентинцев , так что есть вероятность что весной они тоже пойдут на спад . Так что не все еще ясно

      1
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      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > кузнецов артем 3 октября 2017, 12:40

      Аргентинцы уже пожухли, как осенняя листва, а еще зимы не было.

      11
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 октября 2017, 11:01

      Зачем заранее говорить посмотрим как в итоге получиться. Но кубок взять обязательно нужно.

      7
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      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > OfaZavr 3 октября 2017, 12:41

      Полка в музее уже готова.

      10
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 октября 2017, 10:52

      Не претендуя на абсолютную истину, выскажу одну мысль. Нас очень скоро ждет событие, которое не каждому дано в жизни - домашний ЧМ. Нам повезло, мы будем рвать душу и выбрасывать адреналин пачками. В связи с этим, наш чемп для меня, это тренировка и подготовка нашей сборной. Мои радости - Каррера с Уралом ВПЕРВЫЕ выставил полностью русскую защиту. Манчини разбудил Кокорина, мне нравится, как у него играют Лунев, Кузяев, Ерохин, временами Полоз. Жду большего от Головина и Фернандеса. Выздоровеет Зобнин. Надеюсь Урал, Амкар, Краснодар и Тосно подтянут несколько нормальных ребят, они там есть.Тогда, с Божьей помощью, соберем команду, способную биться по-настоящему, повторим чудо Олимпиады-2014, когда никто не верил. Вот через призму подготовки и здоровья игроков, я смотрю игры чемпионата. И мне, честно говоря, поровну, кто его выиграет, хоть Анжи или СКА.

      12
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Одинокий волк Маквейд 3 октября 2017, 12:22

      Причем русская защита Спартака сыграла на ноль, не дав уральцам ни одного шанса.

      9
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 3 октября 2017, 10:10

      мы еще побремся

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 октября 2017, 10:09

      маленький чукча на новый год хочет новый бубен от деда мороза так не откажем ему

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 3 октября 2017, 09:37

      Как складывается ситуация в этом сезоне, похоже, что так и есть, что совсем не плохо.

      14
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 октября 2017, 09:31

      Любой болельщик Спартака на раз-два назовет 5-6 позиций, требующих усиления, чтобы реально бороться за золото из года в год. Пока Каррера основу едва набирает, про усиление игры по ходу матча заменами даже речи не идет. Пока все правильно.

      13
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 октября 2017, 09:15

      Помню, сколько было прогнозов, как посыпется Спартак, играя на три фронта через два на третий, да еще и при эпидемии травм. Отвечу знаменитой фразой Карпина - НУ И....

      13
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