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  • «Енисей» пригласил «Барселону» в ФНЛ. Фанаты «Легии» избили игроков. Дайджест событий дня

«Енисей» пригласил «Барселону» в ФНЛ. Фанаты «Легии» избили игроков. Дайджест событий дня

2 октября 2017, 20:50
7

Гвардиола раскритиковал действия полиции в Каталонии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал свое мнение относительно референдума за независимость Каталонии.

«Испания попытается скрыть реальность, но остальные СМИ в мире покажут это. Я читал в одном издании, что полицейские получили ранения. Чем? Голосами? Наоборот, это стражи порядка ранили людей резиновыми пулями, которые запрещены в Каталонии.

Они сломали пальцы одной женщине. На сегодняшний день есть неопровержимые факты. Премьер-министр должен ответить на вопросы, поскольку он остается Премьер-министром для всех испанцев. Почему бы нам не быть более похожим на англичан, которые были более демократичными, чем Испания, на протяжении многих веков? Помимо всего этого, мы даже еще не знаем, подтвердят ли результаты референдума независимость Каталонии или нет», – сказал Гвардиола.

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«Енисей» направил «Барселоне» приглашение в ФНЛ

«Енисей» в шуточной форме прокомментировал информацию о возможном выходе «Барселоне» из Примеры в том случае, если Каталония обретет независимость от Испании. «Узнали, что «Барселона» может сменить чемпионат, поэтому приглашаем ее для участия в лучшей футбольной лиге мира – ФНЛ!» – говорится в сообщении красноярского клуба. Кроме того, для «Барселоны» был озвучен ряд преимуществ. Креатив в целом удался.

Зидан превзошел Гвардиолу по скорости достижения 50 побед

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан одержал 50-ю победу в качестве наставника «сливочных» (2:0 над «Эспаньолом»). Зидану для достижения такого количества хватило 65 матчей. Интересно сравнение с бывшим главным тренером «Барселоны» Хосепом Гвардиолой: испанец достиг 50 побед по итогам 67 матчей. Напомним, Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года, а Гвардиола руководил сине-гранатовыми с 2008 по 2012 год.

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Гол «Спартака» – в тройке лучших во втором туре ЛЧ

Полузащитник «Спартака» Фернандо реализовал штрафной удар в матче против «Ливерпуля», забив один из лучших мячей во втором туре Лиги чемпионов. Этот гол замкнул тройку самых красивых, набрав 19% голосов на официальном сайте УЕФА. 22% у полузащитника «Селтика» Скотта Синклейра, который забил «Андерлехту». Победителем же стал полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, которому удался точный удар в игре с «Боруссией». За этот гол проголосовало 23% посетителей сайта УЕФА.

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Три игрока «Зенита» вызваны на матчи сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли озвучил состав своей команды на два решающих матча квалификационного раунда чемпионата мира-2018 против Перу (6 октября) и Эквадора (11 октября). На данный момент аргентинцы располагаются на пятом месте в турнирной таблице. Помочь Аргентине выйти из группы на ЧМ-2018 вызваны три футболиста «Зенита» – защитник Эмануэль Маммана и полузащитники Леандро Паредес и Эмилиано Ригони.

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Головин выбыл на две недели

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии здоровья ключевых футболистов команды после матча 12-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0).

«Головин будет восстанавливаться от травмы голеностопа порядка двух недель. Будем стараться подготовить его к «Краснодару». Что касается сборной, то по регламенту он должен прибыть в расположение национальной команды. Но само лечение будет проходить на базе ЦСКА. Срок восстановления Вернблума будет понятен к выходным. Василий Березуцкий? Сегодня вечером будет проведено дополнительное обследование, после которого можно будет говорить о сроках его восстановления», – заявил врач.

Игроков «Легии» избили собственные фанаты

Фанаты «Легии» набросились на футболистов клуба после матча 11-го тура чемпионата Польши против «Леха» (0:3), по итогам которого «Легия» скатилась на восьмое место в чемпионате. По информации источника, 50 болельщиков встретили игроков у клубного автобуса и начали их избивать, нанося пощечины и удары по затылкам. Кроме того, фанаты заявили, что устроят подобную акцию снова, если результаты клуба не улучшатся.

Игроки «Баварии» тренировались втайне от Анчелотти

Немецкие СМИ сообщают о причине конфликта бывшего главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти с игроками мюнхенского клуба. Предполагается, что многие футболисты были недовольны интенсивностью тренировок под руководством итальянского специалиста и занимались дополнительно. Когда 58-летний тренер запретил им это делать, игроки начали тренироваться втайне от Анчелотти. Отставка итальянца состоялась 28 сентября, после чего руководство команды сообщило, что тренер рассорился с пятью лидерами мюнхенцев.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
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Алекc
1506970868
ну фанаты легии давно славятся такими выходками
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Kondrat Jr
1506971254
Ладно хоть на этот раз лещами отделались. В следующий по сусалам отхватят ))))))
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igormaddog
1506993959
Может нашим игрокам тоже лещей накидать,глядишь и результат будет!!!)))
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TAGANROG 161
1506994202
У Легии не фанаты,а дикари которые приходят на футбол сами не понимая зачем,а куда смотрит полиция,ещё одно подтверждение толерантной Европы.
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тётя ASYA
1506997669
наших футболеров лещами не проучить, их пинками гнать надо
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Ще Гевара
1507001537
А если фанаты в следующий раз сами огребут? Неловко получится.
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alex1951
1507004558
Ну и пщеки, ну и фашисты! То ли дело наши,тихие,зеленые человечки, ну ничяво,приедють на тот год=реваншь возьмем...)))))
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