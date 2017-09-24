«Зенит» выиграл у «Краснодара» и укрепил лидерство. «МЮ» готовится купить Дибалу. Дайджест событий дня

Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 155 миллионов

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Англии. Как утверждается, аргентинца намерен попытаться приобрести «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы согласны заплатить за нападающего до 155 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что между клубами сложились тесные связи, что может поспособствовать сделке.

«МЮ» будет искать болельщиков, которые пели про пенис Лукаку

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением о поведении болельщиков на выездном матче 6-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (1:0). Клуб обратился к зрителям гостевой трибуны, певших по ходу матча «О, Ромелу Лукаку, наш забивной бельгийский гений с 24-дюймовым пенисом».

«Клуб сотрудничает с полицией по этому вопросу и запросил у «Саутгемптона» записи с камер видеонаблюдения. «Манчестер Юнайтед» постарается идентифицировать личности тех, кто проигнорировал просьбу игрока не исполнять данную песню», – говорится в сообщении.

Фанаты «МЮ» поют кричалку про пенис Лукаку. Что-что?

«Барселона» проявляет интерес к испанскому защитнику «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Поль Лирола имеет вариант возвращения на родину в Испанию. Как утверждается, к футболисту проявляет интерес «Барселона». При этом туринцы не намерены расставаться с игроком, и хотят его досрочно вернуть из аренды в «Сассуоло». Рыночная стоимость 20-летнего испанца оценивается в четыре миллиона евро.

Дебютный гол Эдера в добавленное время принес «Локомотиву» победу над «Ростовом»

Нападающий Эдер забил победный гол в матче 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Ростовом». Португалец забил впервые после перехода в московский клуб из «Лилля» в августе на правах аренды.

twit text — РФПЛ (@rfpl) 24 сентября 2017 г.

Червиченко: «Отставка Карреры не поможет «Спартаку»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что отставка Массимо Карреры с поста главного тренера не поможет команде изменить ситуацию.

– Отставка Карреры не панацея?

– Думаю, это не поможет. Каррера – не самый плохой тренер. Возможно, его авторитет подрывают люди, которые стоят за игроками. А тренер должен быть, как укротитель тигров – щелкнуть хлыстом и игроки должны стоять на задних лапах. И, конечно, не задавать вопрос игрокам после матча: «Вы меня сплавляете?». Он должен зайти и сказать: «Ты, ты и ты – марш в дубль!» если ему кажется, что эти игроки его сплавляют. И это хорошо ставит мозги на место.

Почему кризис «Спартака» – это норма

Голы Ерохина и Полоза принесли «Зениту» победу над «Краснодаром». Питер укрепил лидерство

В Краснодаре прошел матч 11-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и санкт-петербургским «Зенитом». Гости победили со счетом 2:0.

0:1 – Ерохин, 30

twit text — РФПЛ (@rfpl) 24 сентября 2017 г.

0:2 – Полоз, 36

twit text — РФПЛ (@rfpl) 24 сентября 2017 г.

«Зенит» уходит в отрыв. Уже чемпион?

Фото: globallookpress