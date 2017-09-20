ЦСКА вылетел из Кубка России, «Спартак» – прошел дальше. Финал Лиги чемпионов-2018/19 пройдет в Мадриде. Дайджест событий дня

Дюков высказался за полный отказ от лимита на легионеров

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков высказался за полный отказ от лимита на легионеров в российском футболе. Он не видит в таком решении никаких угроз для сборной России и чемпионата страны.

– Давайте поговорим о лимите на легионеров. Сначала была информация, что со следующего сезона он поменяется на «10+15», потом пошли разговоры о другом формате… Назовите вашу оптимальную формулу лимита.

– Моя оптимальная формула лимита – это системное развитие детского, юношеского и молодежного футбола и… полный отказ от лимита на легионеров. Различные формулы – «6+5», «10+15» или «8+17» по большому счету это как поставить себя в состояние неустойчивого равновесия и дальше подбирать грузики, которые помогут тебе хоть как-то удержать баланс, чтобы не упасть.

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Алекс Тейшейра может вернуться из Китая в Европу

Полузащитник «Цзянсу Сунин» Алекс Тейшейра может возобновить карьеру в Европе. Как сообщается, «Интер» рассматривает аренду бразильца. 27-летний футболист из-за лимита на легионеров не имеет постоянной игровой практики в своем нынешнем клубе. Хавбек известен по выступлениям за донецкий «Шахтер», который продал игрока в Китай в 2016 году за 50 миллионов евро.

Веллитон не держит обиды на Карпина

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон признался, что скучает по команде и не держит зла на Валерия Карпина, при содействии которого он покинул команду. Сейчас бразилец находится в статусе свободного агента, а минувшим летом мог оказаться в составе «Локомотива».

«В России я многому научился. Всем говорю, что благодарен «Спартаку» по сей день. Никогда не забуду, как забивал за эту команду. Было здорово побеждать ЦСКА и «Зенит». Скучаю по команде, по Жоре Чавдарю, Роме Асхабадзе и тому же Карпину – они мне сильно помогли. Да, по Валерию тоже скучаю. Я не держу обиды на него. Пускай даже никто мне нормально не объяснил, почему меня убрали из команды», – сказал Веллитон.

«Я каждый день скучаю по России». Приключения самого забивного легионера в истории «Спартака»

Шалимов – о поражении от «Томи»: «Краснодар» позорно вошел в историю»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал исход матча 1/16 финала, в котором его подопечные уступили «Томи» (1:2).

«Можно сказать, что мы позорно для такого клуба, как «Краснодар», вошли в историю. Что говорить по матчу... Играли безобразно. Мы и до этого обжигались с ротацией. Нельзя было этого делать. Наверное, это была ошибка», – сказал Шалимов.

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет в Мадриде, финал Лиги Европы – в Баку

Новый стадион «Атлетико» «Ванда Метрополитано» примет финал Лиги чемпионов сезона-2018/19. По информации источника, исполнительный комитет УЕФА принял соответствующее решение. На проведение финала еврокубка также претендовала арена в Баку, однако азербайджанской стороне было отдано право принять финал Лиги Европы.

ЦСКА проиграл «Авангарду» в Кубке России

В матче 1/16 финала Кубка России курский «Авангард» в дополнительное время обыграл ЦСКА и прошел в следующий этап турнира.

1:0 – Коробов, 114 (с пенальти)

twit text — РФПЛ (@rfpl) 20 сентября 2017 г.

ЦСКА вылетел из Кубка и подарил праздник целому городу

«Спартак» обыграл «Кубань» и прошел дальше в Кубке

Московский «Спартак» в матче 1/16 Кубка России прошел краснодарскую «Кубань». Победу гостям принесли точные удары Квинси Промеса.

0:1 – Промес, 45+2

twit text — РФПЛ (@rfpl) 20 сентября 2017 г.

0:2 – Промес, 53

twit text — РФПЛ (@rfpl) 20 сентября 2017 г.

Фото: globallookpress