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    ЦСКА вылетел из Кубка России, «Спартак» – прошел дальше. Финал Лиги чемпионов-2018/19 пройдет в Мадриде. Дайджест событий дня

    Дюков высказался за полный отказ от лимита на легионеров

    Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков высказался за полный отказ от лимита на легионеров в российском футболе. Он не видит в таком решении никаких угроз для сборной России и чемпионата страны.

    – Давайте поговорим о лимите на легионеров. Сначала была информация, что со следующего сезона он поменяется на «10+15», потом пошли разговоры о другом формате… Назовите вашу оптимальную формулу лимита.

    – Моя оптимальная формула лимита – это системное развитие детского, юношеского и молодежного футбола и… полный отказ от лимита на легионеров. Различные формулы – «6+5», «10+15» или «8+17» по большому счету это как поставить себя в состояние неустойчивого равновесия и дальше подбирать грузики, которые помогут тебе хоть как-то удержать баланс, чтобы не упасть.

    Почему с Кокорина нужно брать пример

    Алекс Тейшейра может вернуться из Китая в Европу

    Полузащитник «Цзянсу Сунин» Алекс Тейшейра может возобновить карьеру в Европе. Как сообщается, «Интер» рассматривает аренду бразильца. 27-летний футболист из-за лимита на легионеров не имеет постоянной игровой практики в своем нынешнем клубе. Хавбек известен по выступлениям за донецкий «Шахтер», который продал игрока в Китай в 2016 году за 50 миллионов евро.

    Веллитон не держит обиды на Карпина

    Бывший нападающий «Спартака» Веллитон признался, что скучает по команде и не держит зла на Валерия Карпина, при содействии которого он покинул команду. Сейчас бразилец находится в статусе свободного агента, а минувшим летом мог оказаться в составе «Локомотива».

    «В России я многому научился. Всем говорю, что благодарен «Спартаку» по сей день. Никогда не забуду, как забивал за эту команду. Было здорово побеждать ЦСКА и «Зенит». Скучаю по команде, по Жоре Чавдарю, Роме Асхабадзе и тому же Карпину – они мне сильно помогли. Да, по Валерию тоже скучаю. Я не держу обиды на него. Пускай даже никто мне нормально не объяснил, почему меня убрали из команды», – сказал Веллитон.

    «Я каждый день скучаю по России». Приключения самого забивного легионера в истории «Спартака»

    Шалимов – о поражении от «Томи»: «Краснодар» позорно вошел в историю»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал исход матча 1/16 финала, в котором его подопечные уступили «Томи» (1:2).

    «Можно сказать, что мы позорно для такого клуба, как «Краснодар», вошли в историю. Что говорить по матчу... Играли безобразно. Мы и до этого обжигались с ротацией. Нельзя было этого делать. Наверное, это была ошибка», – сказал Шалимов.

    Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет в Мадриде, финал Лиги Европы – в Баку

    Новый стадион «Атлетико» «Ванда Метрополитано» примет финал Лиги чемпионов сезона-2018/19. По информации источника, исполнительный комитет УЕФА принял соответствующее решение. На проведение финала еврокубка также претендовала арена в Баку, однако азербайджанской стороне было отдано право принять финал Лиги Европы.

    ЦСКА проиграл «Авангарду» в Кубке России

    В матче 1/16 финала Кубка России курский «Авангард» в дополнительное время обыграл ЦСКА и прошел в следующий этап турнира.

    1:0 – Коробов, 114 (с пенальти)

    ЦСКА вылетел из Кубка и подарил праздник целому городу

    «Спартак» обыграл «Кубань» и прошел дальше в Кубке

    Московский «Спартак» в матче 1/16 Кубка России прошел краснодарскую «Кубань». Победу гостям принесли точные удары Квинси Промеса.

    0:1 – Промес, 45+2

    0:2 – Промес, 53

    Фото: globallookpress

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2017 21:30
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 21 сентября 2017, 09:51

      Спартак не проиграл, лишил писак заработка, а армейцы с быками, кому они интересны.

      10
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 21 сентября 2017, 09:33

      На той неделе две игры,две домашних игры,две важнейших игры-
      которые дадут ответ ,что же на сегодняшний день представляет собой элита рос.футбола.
      И что характерно обоим и ЦСКА и Спартаку достались клубы прославленные ,уважаемые ,знающие футбол!
      Англия VS Россия !!! Момент истины! Не обосри...Не бздеть!
      Покажите в кой то век,что вы можете,болелы ведь всегда поддержут вас! Удачи!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > alex1951 21 сентября 2017, 09:38

      Ух, какие верные призывы, целиком и полностью поддерживаю!

      10
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      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Сибирь за Спартак 21 сентября 2017, 14:05

      Тебе ,за добрые слова ,бесплатные билеты на эти игры!
      Причем всем сибирякам,вы - сила!
      Уже звоню Мудько)))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 сентября 2017, 08:35

      Спартак кубанцев даже и не заметил, всех бы так.

      10
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      Рейтинг: +664

      Небесная > Одинокий волк Маквейд 21 сентября 2017, 14:32

      Самому не смешно? КУБАНЬ - какая грозная команда

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Небесная 22 сентября 2017, 08:36

      Как со смехом, не захлебнитесь от восторга.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 сентября 2017, 05:27

      Кони споткнулись на курской дуге....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус > a-rakhmatov 21 сентября 2017, 09:10

      Безропотно как-то их закопали.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 сентября 2017, 03:50

      Ну про ЦСКА я и не сомневалась, а вот Краснодар..., да, позорно...

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > арейская 21 сентября 2017, 09:00

      Побольше бы девчат здесь комментировали.., тогда б может и позор глубже прочувствовали...)

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Bivaliy67 21 сентября 2017, 13:07

      Я думаю нас здесь достаточно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 21 сентября 2017, 03:41

      Теперь армейцам надо делать упор на чемпионат России и ЛЧ!А Авангарду удачи!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная > gosproektikabinet 21 сентября 2017, 14:34

      кабинетные связи ещё никто не отменял

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 21 сентября 2017, 02:41

      А как Спартак смог победить? Судья Кубань удалил?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная > soccerfanivan 21 сентября 2017, 14:36

      Опять вернулся прошлогодний чемпион?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      AEerr 21 сентября 2017, 01:56

      интересные новости!

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 20 сентября 2017, 23:57

      конечно не ожидал таких результатов в кубке, тем интереснее смотреть

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      Рейтинг: +4025

      raritet 20 сентября 2017, 21:49

      Раздача чашек бедным родственникам.

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