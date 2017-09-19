Нойер пропустит половину сезона. Дембеле перенес операцию. Дайджест событий дня

Зидан сообщил, что продлил контракт с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что подписал новое соглашение с мадридцами. Тем не менее официального объявления клубом сделано пока не было. Нынешний контракт специалиста истекает рассчитан до июля 2018 года. По информации источника, француз подпишет новый трехлетний договор с зарплатой 8 миллионов евро в год. «Что касается контракта, то он уже продлен, однако это ничего не означает. Меня волнует сегодняшний день, я не заглядываю далеко, это сложно», – сказал Зидан.

Все билеты на домашние матчи ЦСКА в Лиге чемпионов проданы

ЦСКА реализовал все билеты на домашние поединки команды в групповом раунде Лиги чемпионов. 27 сентября армейцам в Москве предстоит матч с «Манчестер Юнайтед», 18 октября красно-синие встретятся с «Базелем», а 22 ноября примут «Бенфику». Напомним, над лиссабонским клубом ЦСКА одержал выездную победу со счетом 2:1 в игре первого тура.

«Бавария» сообщила, что «Нойер выбыл до января

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер сегодня перенес операцию. Вчера на тренировке 30-летний страж ворот получил травму – трещину плюсневой кости на левой ноге. Футболисту была вживлена специальная пластина. «Тот факт, что Нойер снова получил травму, невероятно ужасен для него. Операция прошла отлично и это самое главное сейчас. Теперь мы с нетерпением ждем восстановления вместе с нашим капитаном. Он вернется в строй в январе», – сказал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

Месси просил руководство «Барселоны» приобрести у «Атлетико» Сауля и Гризманна

Прошедшим летом «Барселона» пытался приобрести двух игроков «Атлетико». По информации источника, каталонский клуб был готов выкупить у мадридцев полузащитника Сауля и нападающего Антуана Гримзанна за сумму отступных, прописанную в их контрактах. Интересно, что на покупке обоих футболистов настаивал форвард сине-гранатовых Лионель Месси, особенно на приобретении 26-летнего француза.

Дембеле перенес операцию, срок восстановления – три с половиной месяца

Сегодня нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле успешно перенес операцию после травмы. Напомним, у француза было диагностирован разрыв сухожилия мышцы левого бедра, которое он получил в матче четвертого тура Примеры с «Хетафе» (2:1). 20-летний игрок будет восстанавливаться в течение трех с половиной месяцев. Напомним, Дембеле перешел в каталонский клуб из дортмундской «Боруссии» прошедшим летом за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне он успел провести за сине-гранатовых три поединка, записав в свой актив одну голевую передачу.

Впервые с 1960 года в Серии А три команды после четырех стартовых туров не потеряли очков

«Интером», «Наполи» и «Ювентусом» установлено своеобразное достижение в нынешнем сезоне. Впервые с 1960 года три команды Серии А добыли победы в четырех стартовых турах. «Нерадзурри» переиграли «Фиорентину», «Рому», СПАЛ и «Кротоне», пропустив лишь один гол. Неаполитанцы взяли верх над «Вероной», «Аталантой», «Болоньей» и «Беневенто». «Старая синьора» нанесла поражения «Кальяри», «Дженоа», «Кьево» и «Сассуоло».

Фото: globallookpress.com