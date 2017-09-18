Федун опроверг наличие кризиса в «Спартаке». Нойер сломал ногу. Дайджест событий дня

Президент «Спартака» отреагировал на неудачи команды

Леонид Федун ответил на вопрос о доверии к главному тренеру Массимо Каррере и в общем обрисовал ситуацию в команде.

«Кризис только в газетах. Если реально посмотреть на ситуацию, все объяснимо. Мы ожидали, что после прошлого напряженного чемпионата, когда команда практически на зубах вытащила титул, придется тяжело. После того сезона был очень короткий перерыв, наши лидеры выступали за национальные сборные. Все негативные риски, которые могли произойти, и произошли.

Плюс, видимо, есть какие-то вопросы и к главному тренеру. Мне тоже очень больно смотреть, уже сил не хватает на все это. Но говорить, что коллектив неуправляем, что не бьется, что внутри что-то происходит – неправильно. Что делать? Команде нужно стиснуть зубы, терпеть, сплотиться вокруг главного тренера и биться в каждом матче. Вот главное решение», – заявил Федун.

Тигиев получил разрыв крестообразной связки колена

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев, получивший травму в матче 10-го тура РФПЛ против «Тосно»(2:2), через неделю перенесет операцию в Риме. Диагноз неутешителен –разрыв крестообразной связки правого колена. Примерные сроки восстановления до проведения операции – неизвестны. В нынешнем сезоне Тигиев провел за «Спартак» в РФПЛ три матча, в которых получил одну желтую карточку.

Карвахаля обвиняют в расизме

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль грубо отреагировал во время перепалки с полузащитником «Леванте» Джефферсоном Лерма во время матча третьего тура Примеры, который закончился вничью 1:1. Во втором тайме испанец сбил колумбийца посреди поля и получил выговор от его товарищей по команде. По камерам четко показано, как Карвахаль произнес в адрес Лерма: «Нет на тебя хозяина! Му**к! Ты чертова обезьяна!». О возможных санкциях в отношении игрока «Реала» пока не сообщается.

Руни серьезно наказали за езду в нетрезвом виде

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни признал вину в вождении автомобиля в нетрезвом виде и следующие два года не сможет ездить самостоятельно – он лишен прав на этот срок. Кроме того, Руни получил в качестве наказания 100 часов неоплачиваемых общественных работ в течение года и штраф в размере 170 фунтов стерлингов.

«После сегодняшнего судебного слушания я хочу публично извиниться за мое непростительное неуважение к правосудию во время вождения с превышением допустимой законом нормы. Это было совершенно неправильно с моей стороны», – подчеркнул Руни.

Из-за травмы Дембеле «Барселона» сохранила 10 миллионов евро

Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле травмировался в матче четвертого тура против «Хетафе» и выбыл примерно на четыре месяца. По договору с дортмундской «Боруссией», из которой француз перебрался в стан сине-гранатовых прошедшим летом, «Барса» была обязана выплатить «шмелям» 10 миллионов евро в виде бонусов в случае, если Дембеле проведет 50 матчей в текущем сезоне. Однако теперь футболисту не удастся провести необходимое количество встреч, даже если «Барселона» дойдет до финала Кубка Испании и Лиги чемпионов.

«Реал» нацелился на двух нападающих из лондонских команд

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн и нападающий «Арсенала» Алексис Санчес могут перейти в «Реал». Чилиец является трансферной целью чемпиона Испании уже в январе, а покупка Кейна намечена на следующее лето. В нынешнем сезоне Санчес принял участие в четырех матчах и отметился одним голом. В активе Кейна четыре мяча и одна результативная передача в шести встречах.

Кавани не дал пробить Неймару пенальти, тот отомстил, отписавшись от уругвайца в инстаграме

Форварду «ПСЖ» Неймару больше не интересны соцсети Эдинсона Кавани – бразилец отписался в инстаграме от уругвайца. Возможно, причиной явилась ситуация в матче 6-го тура Лиги 1 против «Лиона» (2:0), когда уругваец не дал бразильцу пробить пенальти. При этом сам форвард не реализовал удар. До этого возник еще один любопытный эпизод, когда защитник Даниэль Алвес не позволил Кавани исполнить штрафной удар, передав мяч Неймару.

Немецкие СМИ сообщили о переломе ноги у Нойера

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер не сможет сыграть против «Шальке» в пятом туре Бундеслиги. Впрочем, под вопросом и многие другие матчи в клубе, поскольку в Германии СМИ сообщили о серьезной травме 31-летнего вратаря – переломе левой ноги. В ближайшие дни Нойеру предстоит операция.

Это уже не первая подобная травма у Нойера. Лишь в конце лета голкипер закончил восстановление после аналогичного повреждения, полученного в апреле нынешнего года в ответной четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов с «Реалом».