Годовой бюджет «Барселоны» составит 897 миллионов

Руководство «Барселоны» подготовило презентацию, которая будет представлена ассамблее членов клуба в октябре. Она состоится в «Палау Блауграна» 21 или 22 октября. Конкретная дата зависит от времени проведения матча девятого тура испанской Примеры, в котором «Барселона» примет «Малагу».

Планируется, что на собрании будет представлен проект годового бюджета клуба. По предварительной оценки, он составит 897 миллионов евро. Это рекордно крупный бюджет в истории каталонской команды.

Стоит отметить, что ранее президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу обещал, что к концу срока его полномочий бюджет превысит миллиард евро.