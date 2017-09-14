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    Годовой бюджет «Барселоны» составит 897 миллионов

    Руководство «Барселоны» подготовило презентацию, которая будет представлена ассамблее членов клуба в октябре. Она состоится в «Палау Блауграна» 21 или 22 октября. Конкретная дата зависит от времени проведения матча девятого тура испанской Примеры, в котором «Барселона» примет «Малагу».

    Планируется, что на собрании будет представлен проект годового бюджета клуба. По предварительной оценки, он составит 897 миллионов евро. Это рекордно крупный бюджет в истории каталонской команды.

    Стоит отметить, что ранее президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу обещал, что к концу срока его полномочий бюджет превысит миллиард евро.

    Источник: Marca

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    14.09.2017 11:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +106

      kos999 14 сентября 2017, 12:46

      дайте мне хоть 0,01% от этой суммы!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 14 сентября 2017, 11:48

      Главное результат! Хочу чтоб снова выиграли 6 кубков за сезон!

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 14 сентября 2017, 11:43

      хотелось бы узнать бюджеты остальных клубов.

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 14 сентября 2017, 11:30

      Да уж )))

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 14 сентября 2017, 11:28

      как небольшое государство

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