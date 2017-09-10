«Зенит» потерял очки в игре с «Динамо». «МЮ» заплатит 100 миллионов за Гризманна. Дайджест событий дня

И зачем МЮ Гризманн!?
Месси – лучший бомбардир в истории каталонского дерби
«Барселона» в 3-м туре Примеры на своем поле в каталонском дерби разгромила «Эспаньол» со счетом 5:0. Три мяча в игре на свое имя записал Лионель Месси. Аргентинец является лучшим бомбардиром каталонского дерби за все время. На счету аргентинца теперь 16 голов в таких играх.
Анри не понял, в чем хорош Окслэд-Чемберлен
Бывший лидер «Арсенала» Тьерри Анри затронул уровень игры Алекса Окслэд-Чемберлена. Футболист этим летом перешел из стана «канониров» в «Ливерпуль».
«Я очень давно слежу за ним. И не могу понять, в чем он хорош. У каждого игрока есть недостатки, но при этом видны и положительные стороны. Алекс должен показать, что-то такое, с чем можно дальше работать», – заявил Анри.
Позорное поражение «Ливерпуля» – это не трагедия. Трагедия – это трансферная политика Юргена Клоппа
Фанаты «Зенита» подрались с полицией перед матчем с «Динамо»
Столкновение между болельщиками санкт-петербургского «Зенита» и полицией произошло в преддверии матча девятого тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и московским «Динамо». Гости с береговы Невы сначала пытались спровоцировать на ответные действия актив бело-голубых фанатов, но не получили должной реакции. Затем санкт-петербуржцы в течение трех минут выясняли врукопашную отношения с людьми в касках и бронежилетах, которые смогли успокоить болельщиков.
Моуринью: «Матич – лучший игрок из тех, с которыми я работал»
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал лестную характеристику своему полузащитнику Неманье Матичу. По словам португальца, это лучший игрок из тех, с кем он работал.
«В моей карьере не было футболиста лучше серба. Помню, как впервые его выпустил на поле в «Челси». Было начало второго тайма, а в его середине я поменял Матича обратно. Неманья опечалился по этому поводу. Это был один из двух случаев за карьеру, когда я позволил себе обратную замену.
После этого эпизода он подошел ко мне и признал вину за не очень хорошую игру. Неманья дал понять, что не будет зацикливаться на этом», – приводит слова Моуринью Sunday Express.
«Зенит» потерял очки второй раз подряд, не справившись с «Динамо»
Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур
Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая трансляция
«Динамо»: Шунин, С. Терехов, Козлов, Рыков, Хольмен, Соснин (Ташаев, 77), Темников, Панченко (Вандерсон, 80), Соу, Тиам, Бечирай (Сапета, 90).
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес (Полоз, 87), Ригони (Дзюба, 55), Кокорин, Дриусси (Шатов, 77).
Предупреждения: Соу, 45+2; Темников, 67; Вандерсон, 84 – Ерохин, 70.
«Динамо» забрало очки у «Зенита». Фанаты показали баннеры о блокаде Ленинграда
«Милан» с разгромом проиграл «Лацио», Иммобиле отметился хет-триком
В очередном матче третьего тура Серии А «Милан» не смог навязать должного сопротивления римскому «Лацио». Красно-черные оказались разгромлены. Хет-триком отметился форвард Чиро Иммобиле.
Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур
Голы: 1:0 – Иммобиле, 38 (с пенальти); 2:0 – Иммобиле, 42; 3:0 – Иммобиле, 48; 4:0 – Альберто, 50; 4:1 – Монтоливо, 56.
Удаления: Пароло, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Атлетико» за Гризманна 100 миллионов
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, английский клуб готов заплатить за 26-летнего француза 100 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что форвард присоединится к «красным дьяволам» во время зимнего трансферного окна.
Кадыров подарил Уциеву, Садаеву и Митришеву по автомобилю
Три футболиста «Ахмата» перед матчем 9-го тура РФПЛ против «Локомотива» получили от почетного президента клуба Рамзана Кадырова по автомобилю Mercedes. Речь идет о Зауре Садаеве, Ризване Уциеве и Магомеде Митришеве.
Митришев получил машину в честь дня рождения, а Садаев и Уциев – за долгое выступление в составе «Ахмата».
Что происходит с YouTube-каналами русских клубов
Фото: globallookpress