Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» потерял очки в игре с «Динамо». «МЮ» заплатит 100 миллионов за Гризманна. Дайджест событий дня

    Месси – лучший бомбардир в истории каталонского дерби

    «Барселона» в 3-м туре Примеры на своем поле в каталонском дерби разгромила «Эспаньол» со счетом 5:0. Три мяча в игре на свое имя записал Лионель Месси. Аргентинец является лучшим бомбардиром каталонского дерби за все время. На счету аргентинца теперь 16 голов в таких играх.

    Анри не понял, в чем хорош Окслэд-Чемберлен

    Бывший лидер «Арсенала» Тьерри Анри затронул уровень игры Алекса Окслэд-Чемберлена. Футболист этим летом перешел из стана «канониров» в «Ливерпуль».

    «Я очень давно слежу за ним. И не могу понять, в чем он хорош. У каждого игрока есть недостатки, но при этом видны и положительные стороны. Алекс должен показать, что-то такое, с чем можно дальше работать», – заявил Анри.

    Позорное поражение «Ливерпуля» – это не трагедия. Трагедия – это трансферная политика Юргена Клоппа

    Фанаты «Зенита» подрались с полицией перед матчем с «Динамо»

    Столкновение между болельщиками санкт-петербургского «Зенита» и полицией произошло в преддверии матча девятого тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и московским «Динамо». Гости с береговы Невы сначала пытались спровоцировать на ответные действия актив бело-голубых фанатов, но не получили должной реакции. Затем санкт-петербуржцы в течение трех минут выясняли врукопашную отношения с людьми в касках и бронежилетах, которые смогли успокоить болельщиков.

    Моуринью: «Матич – лучший игрок из тех, с которыми я работал»

    Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал лестную характеристику своему полузащитнику Неманье Матичу. По словам португальца, это лучший игрок из тех, с кем он работал.

    «В моей карьере не было футболиста лучше серба. Помню, как впервые его выпустил на поле в «Челси». Было начало второго тайма, а в его середине я поменял Матича обратно. Неманья опечалился по этому поводу. Это был один из двух случаев за карьеру, когда я позволил себе обратную замену.

    После этого эпизода он подошел ко мне и признал вину за не очень хорошую игру. Неманья дал понять, что не будет зацикливаться на этом», – приводит слова Моуринью Sunday Express.

    «Зенит» потерял очки второй раз подряд, не справившись с «Динамо»

    Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур

    Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая трансляция

    «Динамо»: Шунин, С. Терехов, Козлов, Рыков, Хольмен, Соснин (Ташаев, 77), Темников, Панченко (Вандерсон, 80), Соу, Тиам, Бечирай (Сапета, 90).

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес (Полоз, 87), Ригони (Дзюба, 55), Кокорин, Дриусси (Шатов, 77).

    Предупреждения: Соу, 45+2; Темников, 67; Вандерсон, 84 – Ерохин, 70.

    «Динамо» забрало очки у «Зенита». Фанаты показали баннеры о блокаде Ленинграда

    «Милан» с разгромом проиграл «Лацио», Иммобиле отметился хет-триком

    В очередном матче третьего тура Серии А «Милан» не смог навязать должного сопротивления римскому «Лацио». Красно-черные оказались разгромлены. Хет-триком отметился форвард Чиро Иммобиле.

    Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур

    Лацио – Милан – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Иммобиле, 38 (с пенальти); 2:0 – Иммобиле, 42; 3:0 – Иммобиле, 48; 4:0 – Альберто, 50; 4:1 – Монтоливо, 56.

    Удаления: Пароло, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.

    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Атлетико» за Гризманна 100 миллионов

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, английский клуб готов заплатить за 26-летнего француза 100 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что форвард присоединится к «красным дьяволам» во время зимнего трансферного окна.

    Кадыров подарил Уциеву, Садаеву и Митришеву по автомобилю

    Три футболиста «Ахмата» перед матчем 9-го тура РФПЛ против «Локомотива» получили от почетного президента клуба Рамзана Кадырова по автомобилю Mercedes. Речь идет о Зауре Садаеве, Ризване Уциеве и Магомеде Митришеве.

    Митришев получил машину в честь дня рождения, а Садаев и Уциев – за долгое выступление в составе «Ахмата».

    Что происходит с YouTube-каналами русских клубов

    Фото: globallookpress

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2017 20:55
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 11 сентября 2017, 04:05

      И зачем МЮ Гризманн!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      AEerr 11 сентября 2017, 01:35

      интересные новости!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 11 сентября 2017, 00:05

      Бакланы были заслоны ментами...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11