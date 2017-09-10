«Зенит» потерял очки в игре с «Динамо». «МЮ» заплатит 100 миллионов за Гризманна. Дайджест событий дня

Месси – лучший бомбардир в истории каталонского дерби

«Барселона» в 3-м туре Примеры на своем поле в каталонском дерби разгромила «Эспаньол» со счетом 5:0. Три мяча в игре на свое имя записал Лионель Месси. Аргентинец является лучшим бомбардиром каталонского дерби за все время. На счету аргентинца теперь 16 голов в таких играх.

Анри не понял, в чем хорош Окслэд-Чемберлен

Бывший лидер «Арсенала» Тьерри Анри затронул уровень игры Алекса Окслэд-Чемберлена. Футболист этим летом перешел из стана «канониров» в «Ливерпуль».

«Я очень давно слежу за ним. И не могу понять, в чем он хорош. У каждого игрока есть недостатки, но при этом видны и положительные стороны. Алекс должен показать, что-то такое, с чем можно дальше работать», – заявил Анри.

Позорное поражение «Ливерпуля» – это не трагедия. Трагедия – это трансферная политика Юргена Клоппа

Фанаты «Зенита» подрались с полицией перед матчем с «Динамо»

Столкновение между болельщиками санкт-петербургского «Зенита» и полицией произошло в преддверии матча девятого тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и московским «Динамо». Гости с береговы Невы сначала пытались спровоцировать на ответные действия актив бело-голубых фанатов, но не получили должной реакции. Затем санкт-петербуржцы в течение трех минут выясняли врукопашную отношения с людьми в касках и бронежилетах, которые смогли успокоить болельщиков.

Моуринью: «Матич – лучший игрок из тех, с которыми я работал»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал лестную характеристику своему полузащитнику Неманье Матичу. По словам португальца, это лучший игрок из тех, с кем он работал.

«В моей карьере не было футболиста лучше серба. Помню, как впервые его выпустил на поле в «Челси». Было начало второго тайма, а в его середине я поменял Матича обратно. Неманья опечалился по этому поводу. Это был один из двух случаев за карьеру, когда я позволил себе обратную замену.

После этого эпизода он подошел ко мне и признал вину за не очень хорошую игру. Неманья дал понять, что не будет зацикливаться на этом», – приводит слова Моуринью Sunday Express.

«Зенит» потерял очки второй раз подряд, не справившись с «Динамо»

Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур

Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая трансляция

«Динамо»: Шунин, С. Терехов, Козлов, Рыков, Хольмен, Соснин (Ташаев, 77), Темников, Панченко (Вандерсон, 80), Соу, Тиам, Бечирай (Сапета, 90).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес (Полоз, 87), Ригони (Дзюба, 55), Кокорин, Дриусси (Шатов, 77).

Предупреждения: Соу, 45+2; Темников, 67; Вандерсон, 84 – Ерохин, 70.

«Динамо» забрало очки у «Зенита». Фанаты показали баннеры о блокаде Ленинграда

«Милан» с разгромом проиграл «Лацио», Иммобиле отметился хет-триком

В очередном матче третьего тура Серии А «Милан» не смог навязать должного сопротивления римскому «Лацио». Красно-черные оказались разгромлены. Хет-триком отметился форвард Чиро Иммобиле.

Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур

Лацио – Милан – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Иммобиле, 38 (с пенальти); 2:0 – Иммобиле, 42; 3:0 – Иммобиле, 48; 4:0 – Альберто, 50; 4:1 – Монтоливо, 56.

Удаления: Пароло, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Атлетико» за Гризманна 100 миллионов

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, английский клуб готов заплатить за 26-летнего француза 100 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что форвард присоединится к «красным дьяволам» во время зимнего трансферного окна.

Кадыров подарил Уциеву, Садаеву и Митришеву по автомобилю

Три футболиста «Ахмата» перед матчем 9-го тура РФПЛ против «Локомотива» получили от почетного президента клуба Рамзана Кадырова по автомобилю Mercedes. Речь идет о Зауре Садаеве, Ризване Уциеве и Магомеде Митришеве.

Митришев получил машину в честь дня рождения, а Садаев и Уциев – за долгое выступление в составе «Ахмата».

Что происходит с YouTube-каналами русских клубов

Фото: globallookpress