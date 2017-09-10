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    Тихонов: «Футбол в России? Эти бездельники за 25 лет один раз вышли из группы»

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил возмущение позицией государства в финансировании футбола. Как было отмечено, правительство тратит огромные деньги на спорт, в котором стране не стоит ждать значимых успехов.

    «Неужели вам футбол дороже? Эти бездельники за 25 лет один раз вышли из группы, а биатлон худо-бедно держится на плаву. В этом году была одна золотая медаль и одна бронзовая. Комплексы по всей стране работают, поэтому я не сомневаюсь, что биатлон поднимется и до прежних высот.

    Но когда будет хоть какая-то медаль в футболе, можно будет о чем-то говорить. У нас футбол развивают все регионы. Я удивляюсь, что на Северном полюсе до сих пор не построили футбольных полей.

    На футбол выделяются средства, которых бы хватило на развитие всего остального российского спорта. При этом нас всех кормят обещаниями построить конкурентоспособную команду: сначала к 2010, потом к 2015, теперь к 2020 году. С провалом в 2018 году мы, похоже, уже смирились.

    Откуда мы ждем успехов? В футболе их не будет. Надо закрыть футбол в тех регионах, где развивать его не перспективно и где никогда не было результатов», – говорится на официальном сайте Тихонова.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2017 10:24
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    Комментарии73
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 10 сентября 2017, 18:49

      Ну он же прав, если не фанатеть от нашего недофутбола. Если бы вернулись к советской модели (без легионеров, с зарплатами у футболистов не больше профессора или суперквалифицированного рабочего) - что, перестали бы ходить на футбол? Да я помню, когда 100000 Кировский в Ленинграде был до отказа при весьма скромных успехах Зенита. Это плохо? И на международной арене время от времени получалось (не сравнить с нынешними "успехами")

      4
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 10 сентября 2017, 18:17

      Наш футбол пойдет в гору,когда выгонят этих продвижных тюленей из команд! А чтобы их выгнать надо выгнать руководство,которое продвигают этих наглых и ленивых пешеходов,которые даже не пытаются отработать даже 10 % своей зарплаты! Гнать всех в шею и тогда подтянутся хорошие молодые игроки! У нас во дворе в 1000 раз молодежка лучше играет! Просто в провинциях нет возможности продвинуть молодое дарование в серьезные клубы,потому что каждому надо дать не мало на лапу! Конечно не только у нас все решает коррупция,но за горкой хотя бы агенты не плохо работают и находят таких как Месси, Ассенсио...... итд! А наши кого находят? Дзюбу, братьев Березуцких...итд! А если больше ни нашлось из 140 миллионов человек, они находят аргентинцев, португальцев...итд! Вся гниль в наш футбол идет с головы, то есть от господина М...о! Там и надо рубить, тогда возможно что то измениться!

      0
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 10 сентября 2017, 16:37

      Человек всё по факту сказал. Разве не так ?

      2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 10 сентября 2017, 16:36

      прав мужик на все 120 %

      3
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 10 сентября 2017, 16:13

      ему только посоветовать,, чтоб не лез куда его не присят, никто же не лезет к нему в биатлон и результаты его не обсуждают, можно подумать что он всегда все выйгрывает

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 10 сентября 2017, 15:25

      Согласен!Остальные виды спорта в тени(и вне спонсора)а сколько поклонников волейбола,биатлона,скелетона и т.п
      Наши например ногомячисты(пляжный мяч)выигравали финалы в пр.годы,вы знали о этом?Тот и оно!)

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Pourport 10 сентября 2017, 15:44

      Не только знал,но и смотрел!И не только их(кантону например который стал чм и как игрок и как тренер).Всё показывали.Другое дело плохо что вместо того чтобы показать др виды спорта - нам показывают дебильные повторы и бесконечные шоу(которые никто не смотрит)

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Gullit 76 10 сентября 2017, 16:00

      Знал и смотрел малый %(как мы например)

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 сентября 2017, 15:21

      Тихонов опять маразм несет . В какой нашей глуши ( а это 90% нашей территории ) есть винтовки для биатлона ! А вот мяч всегда найдется ! Система будет построена - будет результат ! А наш "любимый биатлон" - сейчас в полной заднице ! Ау . Александр Тихонов !

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      Рейтинг: +339

      babenko1977 10 сентября 2017, 15:11

      правильно Тихонов сказал

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 сентября 2017, 13:59

      Зато футболистов на закате карьеры в киллеры и наёмники не берут...(

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      Рейтинг: +875

      sidul1 10 сентября 2017, 13:46

      До тех пор пока будет лимит,труд футболиста с российским паспортом будут оценивать не адекватно.К примеру,Дзюбе накрутили такую зарплату,что не могут избавится от этой ДЕРЕВЯННОЙ ЗВЕЗДЫ.Пока Кремль не даст отмашку,Мутко и его ЛИХАЯ ГВАРДИЯ так и будут отнимать и прибавлять.

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