Тихонов: «Футбол в России? Эти бездельники за 25 лет один раз вышли из группы»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил возмущение позицией государства в финансировании футбола. Как было отмечено, правительство тратит огромные деньги на спорт, в котором стране не стоит ждать значимых успехов.

«Неужели вам футбол дороже? Эти бездельники за 25 лет один раз вышли из группы, а биатлон худо-бедно держится на плаву. В этом году была одна золотая медаль и одна бронзовая. Комплексы по всей стране работают, поэтому я не сомневаюсь, что биатлон поднимется и до прежних высот.

Но когда будет хоть какая-то медаль в футболе, можно будет о чем-то говорить. У нас футбол развивают все регионы. Я удивляюсь, что на Северном полюсе до сих пор не построили футбольных полей.

На футбол выделяются средства, которых бы хватило на развитие всего остального российского спорта. При этом нас всех кормят обещаниями построить конкурентоспособную команду: сначала к 2010, потом к 2015, теперь к 2020 году. С провалом в 2018 году мы, похоже, уже смирились.

Откуда мы ждем успехов? В футболе их не будет. Надо закрыть футбол в тех регионах, где развивать его не перспективно и где никогда не было результатов», – говорится на официальном сайте Тихонова.