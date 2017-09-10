Бубнов: «Спартак» наконец-то напомнил себя образца прошлого сезона»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру «Спартака» в матче 9-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0).

Таким образом, московский клуб одержал третью победу в рамках чемпионата России и расположился на девятом месте в турнирной таблице.

«После паузы в чемпионате «Спартак» ощутимо прибавил функционально, выдержав весь матч в достаточно высоком темпе. В первом тайме это не приводило к опасным моментам, но игроки постоянно вступали в единоборства, тратили много сил в попытках завладеть мячом и инициативой. Никуда не делась плотность в игре «Спартака» и во второй половине. Хозяева, даже когда шли вперед большими силами, всегда успевали вовремя вернуться, надежно сыграли в обороне. В их построениях не возникало разрывов, которые мог бы использовать «Рубин».

Можно сказать, что игра «Спартака» наконец-то напоминала игру команды образца прошлого сезона. С одним нюансом – Каррера выбрал тактику с тремя центральными защитниками. Впрочем, такое построение он время от времени практиковал и прежде. По одной игре нельзя уверенно говорить о позитивной динамике, тем более «Спартак» начинает выступления в Лиге чемпионов, где будет тратить массу сил. Однако предпосылки к тому, что результаты красно-белых пойдут на улучшение, в матче с «Рубином» проглядывались», – сказал Бубнов.