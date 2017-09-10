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    Бубнов: «Спартак» наконец-то напомнил себя образца прошлого сезона»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру «Спартака» в матче 9-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0).

    Таким образом, московский клуб одержал третью победу в рамках чемпионата России и расположился на девятом месте в турнирной таблице.

    «После паузы в чемпионате «Спартак» ощутимо прибавил функционально, выдержав весь матч в достаточно высоком темпе. В первом тайме это не приводило к опасным моментам, но игроки постоянно вступали в единоборства, тратили много сил в попытках завладеть мячом и инициативой. Никуда не делась плотность в игре «Спартака» и во второй половине. Хозяева, даже когда шли вперед большими силами, всегда успевали вовремя вернуться, надежно сыграли в обороне. В их построениях не возникало разрывов, которые мог бы использовать «Рубин».

    Можно сказать, что игра «Спартака» наконец-то напоминала игру команды образца прошлого сезона. С одним нюансом – Каррера выбрал тактику с тремя центральными защитниками. Впрочем, такое построение он время от времени практиковал и прежде. По одной игре нельзя уверенно говорить о позитивной динамике, тем более «Спартак» начинает выступления в Лиге чемпионов, где будет тратить массу сил. Однако предпосылки к тому, что результаты красно-белых пойдут на улучшение, в матче с «Рубином» проглядывались», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    10.09.2017 01:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5444

      Приус 10 сентября 2017, 10:21

      ПРАВДА ЕСТЬ!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 10 сентября 2017, 09:42

      Мне очень понравился матч. Бердыевский Рубин не создал ничего и это радует.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 сентября 2017, 08:55

      Во втором тайме я узнал прежний Спартак и это придает уверенности.С победой красно белая братия.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 10 сентября 2017, 08:55

      С возвращением, чемпион!

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 10 сентября 2017, 08:40

      С победой!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 10 сентября 2017, 07:52

      В обороне сыграли надежно! Надеюсь у Джикии будет все нормально, без травмы.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 10 сентября 2017, 07:12

      Мы бегали-бегали
      И наконец набегали.

      2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 сентября 2017, 06:59

      Ливерпуль тоже чуток прибавил !!!

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 10 сентября 2017, 06:55

      Дай бог, не сбавлять обороты, вперед к победе!

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