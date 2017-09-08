Определились соперники сборной России в октябре. ЦСКА открыл девятый тур РФПЛ победой над «Амкаром». Дайджест событий дня

Фурсенко объяснил, чему мешает медиацентр на стадионе «Зенита»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что выдвижное поле стадиона «Санкт-Петербург» невозможно использовать из-за расположения медиагородка, который был построен к ЧМ-2018. Ранее прошла информация о том, что медиацентр будет демонтирован, а его перестройка обойдется в 400 миллионов рублей.

«Изначально мы обсуждали проект при выдвигающемся поле, но сейчас это невозможно, потому что там находится медиагородок. Вообще если есть выдвижное поле, лучше его выдвигать. Нам надо использовать все возможности стадиона, но это из общих соображений, потому что не мы решаем, что делать с медиагородком», – сказал Фурсенко.

Дриусси мог перейти в «Спартак» летом

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси в минувшее трансферное окно мог перейти в «Спартак». Агент форварда Марсело Симонян вышел на «Спартак» и предложил услуги своего клиента красно-белым в тот момент, когда «Зенит» взял паузу в переговорах о трансфере с «Ривер Плейт» из-за информации об употреблении Дриусси допинга. Спартаковцы не стали рисковать и не настояли на переходе, после чего «Зенит» оформил трансфер аргентинца за 15 миллионов евро.

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Каррера рассказал, почему Смолов не перешел в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему трансфер форварда «Краснодара» Федора Смолова в московский клуб не состоялся.

«Я был бы рад такому игроку, но понимаю, что это невозможно. Когда кто-то начал писать, что Каррера хочет купить Смолова, мне пришлось отписаться от него в Instagram. Но поймите: если я захочу купить Смолова, то не буду следить за ним по социальным сетям! Я возьму и позвоню ему.

Покупка Смолова – это слишком дорого для «Спартака». Если есть бюджет на пять игроков, а я потрачу все деньги на одного, что потом делать? Будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: «Купите мне Смолова и Неймара впридачу!» Но есть бюджет, на который нужно было усилить команду новыми игроками», – отметил Каррера.

Тельо не стал игроком «Спартака» из-за беременности жены

Полузащитник «Барселоны» Кристиана Тельо летом мог пополнить состав «Спартака», однако предпочел перейти в «Бетис». По информации источника, Тельо отклонил предложение «Спартака» из-за беременной жены. Когда футболист должен был лететь на медицинский осмотр, семья жены надавила на девушку, чтобы ее муж остался в Испании. Если бы трансфер состоялся, то «Спартак» выплатил бы за Тельо 10 миллионов евро.

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В октябре Россия сыграет с Южной Кореей и Ираном

Соперниками сборной России по контрольным матчам в октябре станут две сборные из Азии, которые уже обеспечили себе выход на ЧМ-2018. Нашей команде предстоят встречи со сборными Южной Кореи и Ирана.

«Российский футбольный союз официально сообщает о проведении в октябре двух контрольных матчей с участием национальной сборной России. 7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». 10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдет на «Казань Арене», – говорится в релизе РФС.

ЦСКА выиграл у «Амкара» в Перми

В первом матче девятого тура РФПЛ пермский «Амкар» принимал дома ЦСКА и проиграл. Единственный гол на счету форварда красно-синих Тимура Жамалетдинова. Для игрока этот поединок стал первым в стартовом составе армейцев и первым, когда он поразил ворота. Следующий матч ЦСКА проведет во вторник против «Бенфики» в рамках первого тура Лиги чемпионов.

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Камбьяссо завершил карьеру футболиста

Бывший полузащитник сборной Аргентины Эстебан Камбьяссо больше не выйдет на поле в качестве футболиста. 37-летний аргентинец объявил о завершении карьеры. За свою футбольную карьеру Камбьяссо становился чемпионом Аргентины, Испании, Италии и Греции, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Наибольшую известность Камбьяссо приобрел, играя в «Интере», где он провел 315 матчей и забил 41 гол.

«МЮ» хочет продлить контракт с Моуринью

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено предложить главному тренеру команды Жозе Моуринью новый контракт. Переговоры о подписании нового соглашения пройдут в ноябре. Действующий контракт португальского специалиста с клубом рассчитан до 2019 года. Напомним, в прошлом сезоне «МЮ» выиграл Лигу Европы, а в английской Премьер-лиге занял шестое место.

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Фото: globallookpress.com