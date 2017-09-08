7 октября сборная России сыграет с южнокорейцами, 10 – с Ираном

Стали известны ближайшие соперники сборной России по контрольным матчам, которые служат подготовкой к чемпионату мира-2018. В октябре наша команда сыграет с командами Южной Кореи и Ирана.

«Российский футбольный союз официально сообщает о проведении в октябре двух контрольных матчей с участием национальной сборной России. 7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». 10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдет на «Казань Арене», – говорится в релизе РФС.

Добавим, что оба наших соперника уже стали обладателями путевок на ЧМ-2018.