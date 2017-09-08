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    7 октября сборная России сыграет с южнокорейцами, 10 – с Ираном

    Стали известны ближайшие соперники сборной России по контрольным матчам, которые служат подготовкой к чемпионату мира-2018. В октябре наша команда сыграет с командами Южной Кореи и Ирана.

    «Российский футбольный союз официально сообщает о проведении в октябре двух контрольных матчей с участием национальной сборной России. 7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». 10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдет на «Казань Арене», – говорится в релизе РФС.

    Добавим, что оба наших соперника уже стали обладателями путевок на ЧМ-2018.

    Источник: РФС

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    08.09.2017 16:34
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 8 сентября 2017, 21:40

      Прежде чем умничать про спарринги, ну-ка, навскидку, предложите на эти числа команды посильнее. Может Бразилию или Бельгию отговорим от календарных матчей, мол, вы уже в финале, на кой вам эти турнирные разборки. А?

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 8 сентября 2017, 20:07

      ....и еще раз с Динамо)))))
      требуем реванша!
      А что касается Кореи и Ирана ,тут и коню понятно откуда что растет.
      Почти союзники,почти братья.))))

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > alex1951 8 сентября 2017, 20:42

      Южная Корея для нас такой же союзник как и США. Непонятен ваш сарказм.

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Обер-КанцлерЪ 8 сентября 2017, 22:53

      Никакого сарказма.
      Последняя их встреча ,лишь подтверждает это.
      Совместные планы на будущее,чего нет с США...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 сентября 2017, 19:33

      Если бомбанёт ,то и с Монголией..

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 8 сентября 2017, 18:59

      раб бердыева накидает чую

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 сентября 2017, 18:40

      Соперников-то нашли, а вот с составом Черчесов определился?... Вдруг его опять посетит какой-нибудь тренерский экспромт?!...))
      Хотелось бы в этих играх увидеть что-то похожее на то, что мы увидим на ЧМ!!...

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > insider_retro 8 сентября 2017, 19:25

      С такими соперниками он рисковать не будет.Могут накидать пачку.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 сентября 2017, 18:03

      Это уже серьёзные соперники и думаю кто-то из них к нам в группу может попасть.

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 сентября 2017, 17:40

      На игры с ними составят сборную из ПФЛ?
      Можно ожидать такой безпредел?

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 8 сентября 2017, 17:40

      Иран в спарринге-жёсткие ребята. Не потерять бы надолго кого-нибудь...

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 сентября 2017, 17:24

      Будем ждать легендарный ляп в исполнении Акинфеева

      -1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > BRO_football 8 сентября 2017, 21:19

      Ляп в исполнении твоих родителей мы уже дождались..

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      Рейтинг: +751

      justozavr 8 сентября 2017, 16:43

      с учетом того, что оба соперника приедут в Россию на ЧМ - нормальные спаринги

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