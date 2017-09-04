«Вест Хэм» хочет пригласить Манчини. Месси не продлит контракт с «Барселоной». Дайджест событий дня

Манчини является фаворитом для «Вест Хэма» в качестве возможной замены Биличу

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини является фаворитом для «Вест Хэма», который задумывается об увольнении Славена Билича. «Молотобойцы» хотят, чтобы итальянский специалист заменил хорвата в случае ухода последнего. Билич находится под огромным давлением с начала сезона из-за трех поражений в трех матчах АПЛ. В прошлый понедельник он провел переговоры с клубным руководством. Также считается, что Манчини мечтает о возвращении в чемпионат Англии, который он выигрывал с «Манчестер Сити» в 2012 году.

Проппер: «Интерес «Зенита» подтолкнул меня к переходу в «Брайтон»

Новичок «Брайтона» Дэйви Проппер заявил, что доволен своим переходом в английский клуб. Экс-полузащитник ПСВ признался, что долго раздумывал о возможности покинуть голландский чемпионат прошедшим летом. Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему футболисту со стороны «Зенита». «АПЛ – это лига, в которой хочет выступать каждый игрок. В ПСВ в начале сезона все было не так хорошо, поэтому я задумался о возможности покинуть клуб.

«Фенербахче» заинтересован в Дзюбе и хочет заменить им ван Перси

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжает входить в сферу интересов «Фенербахче». Сообщается, что турецкий клуб хочет арендовать 29-летнего россиянина и заменить им форварда Робина ван Перси. «Фенербахче» все еще планирует взять Артема Дзюбу в аренду, речь идет о годичной аренде. Это очень даже возможный вариант – «Фенербахче» готов взять Дзюбу, так как они недовольны ван Перси и им нужен высокий форвард», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

«Челси» не заявил Косту на Лигу чемпионов

«Челси» не включил нападающего Диего Косту в заявку на групповой раунд Лиги чемпионов. Всего в списке значатся 24 футболиста. Напомним, испанец не принимал участия в предсезонной подготовке синих, заявив о желании перебраться в «Атлетико». В итоге трансфер не был осуществлен, однако 28-летний игрок тем не менее отказывается возвращаться в расположение «пенсионеров». «Челси» сыграет в группе С вместе с «Карабахом», «Ромой» и «Атлетико».

Россия может сыграть с Казахстаном в ноябре

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк рассчитывает в ноябре этого года провести товарищеский матч со сборной России. Такое предложение было передано Станиславу Черчесову. «Разговаривал с Черчесовым, предложил ему провести товарищеский матч в ноябре. Но не знаю, как все сложится. В целом многие сборные заинтересованы в контрольных играх с командами, не попавшими на чемпионат мира. Поэтому после завершения отборочного цикла будут поступать от них какие-то предложения. В этом направлении федерация работает», – рассказал Бородюк vesti.kz.

Хедира оплатил 1200 билетов на матч Германия – Норвегия детям из малоимущих семей

Как сообщает Deutsche Welle, полузащитник «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира купил 1200 билетов на поединок восьмого тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018 с Норвегией, которые были розданы им детям из малоимущих семей. Встреча бундестима с представителями Скандинавского полуострова состоится сегодня, 4 сентября, на родине 30-летнего футболиста – в Штутгарте. Напомним, в 2010 году Хедира сменил «швабов» на «Реал», а в июне 2015 года хавбек перебрался в «Ювентус».

Месси отказался продлевать контракт с «Барселоной» из-за Бартомеу

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не стал перезаключать соглашение с сине-гранатовыми, так как не поддерживает нынешнюю ситуацию, сложившуюся в руководстве клуба. В настоящее время идет сбор подписей за вотум недоверия президенту «блауграны» Жозепу Бартомеу. Аргентинец не хочет сейчас подписывать новый контракт, так как это напрямую повлияет на количество подписей против действующего главы клуба. В июле Бартомеу объявил о достижении договоренности с Месси по новому договору. По информации испанских СМИ, стороны до сих пор не пришли к соглашению.