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    Сборная России выиграла у «Динамо». Месси намерен покинуть «Барсу». Дайджест событий дня

    Куман пригрозил Руни глухим запасом в «Эвертоне»

    Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман готов отправить нападающего Уэйна Руни в глухой запас, если футболист вновь попадет в неприятную историю. Форвард на этой неделе был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. Правоохранительные органы задержали 31-летнего англичанина недалеко от его дома в графстве Чешир. Куман предупредил Руни, что в клубе у него не будет второго шанса. Также не исключается, что форвард будет оштрафован «Эвертоном» на 300 тысяч фунтов.

    Санчес может оказаться в «Реале» летом 2018 года

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру в Испании. Чилийский форвард интересен мадридскому «Реалу». Испанцы намерены заполучить футболиста летом 2018 года, когда у того истечет контракт с «канонирами».

    «Атлетико» рекомендует Диего Косте вернуться в расположение «Челси»

    Руководство «Атлетико» посоветовало форварду «Челси» Диего Косте вернуться в стан клуба. Мадридский клуб намерен подписать футболиста во время зимнего трансферного окна. Напомним, испанский форвард отказывается играть за англичан, несмотря на действующий контракт.

    Такое поведение, по мнению боссов «Атлетико», может повредить будущей сделке. «Челси» намерен заработать на трансфере Косты 50 миллионов фунтов, в то время как испанцы готовы заплатить только 40 миллионов.

    Венгер: «Мбаппе? Он может стать новым Пеле»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о переговорах клуба с полузащитником «Монако» Тома Лемаром, а также поделился мнением о нападающем Килиане Мбаппе, который стал футболистом «ПСЖ».

    «Предлагали ли мы 100 миллионов за Лемара? Да, предлагали. Я лично хотел его приобрести. Он решил остаться в «Монако», но мы еще за ним придем. Мбаппе? Он может стать новым Пеле. Каких-то лимитов для него нет, ему еще 18. Им я тоже интересовался, но 180 миллионов – это слишком много для нас», – сказал Венгер.

    Самые важные переходы этого лета, которые так и не состоялись

    Луан отказал «Спартаку», потому что не был бы счастлив в России

    Агент Жаир Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, рассказал о причинах, по которым футболист отказался переезжать в Россию. Напомним, на форварда претендовал «Спартак».

    «Луан отказался от предложения «Спартака» по двум причинам. Во-первых, он был бы несчастен в России. А во-вторых, он ждал переговоров с европейскими топ-клубами. Единственной проблемой Луана, несмотря на красивый футбол, является его возраст», – приводит слова Пейшото Superesportes.

    Конте убедил Пашалича перейти в «Спартак», а не в «Бетис»

    Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич минувшим летом мог перейти в «Бетис», сообщает ADC. Испанцы делали предложение «Челси», однако оно их не устроило. Сам футболист был не против перехода в севильский клуб. Главный тренер лондонского коллектива Антонио Конте убедил Пашалича перейти именно в «Спартак», который возглавляет хорошо знакомый ему по совместной работе Массимо Каррера.

    Сборная России трижды поразила ворота «Динамо»

    В контрольном матче сборная России одержала крупную победу над «Динамо» – 3:0.

    1:0 – Ан. Миранчук, 22

    2:0 – Заболотный, 40

    3:0 – Фернандес, 58

    Месси настроен покинуть «Барселону»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси склонен покинуть испанский клуб. По информации источника, форвард недоволен работой руководства на трансферном рынке и уходом Неймара в «ПСЖ». Ранее сообщалось, что аргентинец не планирует подписывать новый контракт с сине-гранатовыми. Действующее соглашение истекает летом 2018 года.

    Почему уход Месси из «Барселоны» – это реальность

    Фото: globallookpress

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2017 21:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 4 сентября 2017, 10:51

      Когда собаке делать нечего, он яйца лижет, так и нашим "успешным" тренерам и их руководителям. Показали всей стране пародию на футбол и радуются "победе" над чемпионом ФНЛ. Посчитайте в какую сумму обошлась эта комедия. (Сборы, аренда стадиона и т.д.).

      -3
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      Рейтинг: +118

      clozzi 4 сентября 2017, 08:43

      ппц обыграли Динамо... теперь преподносится так будто ЧМ за нами:)

      2
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      Рейтинг: +246

      RLoko 4 сентября 2017, 06:40

      Это была скорей тренировка. А теперь надо определяться с составом и наигрывать его.

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider > RLoko 4 сентября 2017, 07:31

      "Костяка" состава нет, игры нет (не считая редких и коротких отрезков), мастерство игроков ниже плинтуса... тренер - полено, уровня ФНЛ... В общем все между "плохо" и "очень плохо"... не верится мне, что Черчесов, что-то кардинально изменит.

      2
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      ...
      Рейтинг: +246

      RLoko > serglider 4 сентября 2017, 07:37

      Зато в коем то веке никто от зборной ничего не ждет. Вдруг выстрельнут. Даже самые плохие команды если сыграть, что-то могут показать.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 сентября 2017, 04:26

      Сборная не блещет....победа над Динамо еще не показатель!

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 4 сентября 2017, 04:20

      Фернандес красавчик!Первая игра за сборную и гол!!!Так держать!

      2
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      Рейтинг: +36

      AEerr 4 сентября 2017, 01:58

      интересные новости!

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      Рейтинг: +49

      rahataim 3 сентября 2017, 21:26

      дпааа новый пеле

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      Рейтинг: +17828

      ilichkadr 3 сентября 2017, 21:08

      Жрать водку (виски) это у шотландцев в крови, и Руни этим не испугать. Пил. пью и буду пить...........

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > ilichkadr 4 сентября 2017, 06:58

      и при том играет не хило нашим и не снилось алкашам,)))

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      Рейтинг: +30

      Дмитрий_Kaзаков 3 сентября 2017, 21:06

      У Динамо молодёжь играла?

      0
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