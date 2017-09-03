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    Примера потратила на новичков меньше всего среди пяти ведущих европейских лиг

    Клубы Испании в нынешнее летнее трансферное окно затратили на покупку новичков меньше всего среди пяти ведущих европейских чемпионатов. Показатель Примеры составляет 557 миллионов евро. Больше всего в Испании этим летом на новичков потратилась «Барселона» – 187 миллионов евро. На втором месте значится «Севилья» (64 млн). Замыкает данную тройку «Вильярреал» с показателем в 45 миллионов евро.

    Лидером в Европе по расходам в летнее трансферное окно стала английская АПЛ, чьи клубы суммарно приобрели футболистов на 1,6 миллиардов евро. Далее идет Серия А (887 млн, евро), на третьем месте Франция (677 млн), четвертое место у Германии (609 мн).

    Источник: Sport.es

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    03.09.2017 07:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 3 сентября 2017, 11:44

      Зато наверное лидер продаж)

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