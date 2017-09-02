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    Мутко: «Лимит на легионеров в следующем сезоне может остаться в прежнем виде»

    Президент РФС Виталий Мутко завил, что в лимите на легионеров в сезоне-2018/19 может не произойти изменений.

    На данный момент в РФПЛ действует схема, при которой на поле одновременно может находиться не более шести иностранцев. Ранее Мутко неоднократно заявлял о том, что лимит может поменяться в сторону ограничения количества легионеров в заявке команды на сезон. При этом на поле сможет выходить неограниченное количество зарубежных игроков.

    – Уже внесены какие-либо предложения насчет изменения лимита на легионеров в РФПЛ, начиная со следующего сезона?

    – Лимит играет определенную роль, но это не главное. Есть более серьезные вещи: это защищенность доморощенных футболистов, это система подготовки игроков, это качество приезжающих к нам легионеров. А нынешний лимит эффективен.

    – Но будет другой.

    – Не знаю, будет ли другой. Может, мы и этот оставим. Мы анализируем, что происходит, и видим, что сегодняшний лимит неплохо сказывается на защищенности наших игроков. Нужно же слушать не только тренеров, но и футболистов.

    У государства есть направленность на защиту своего рынка и своих ресурсов. Вводятся ограничения на привлечение иностранной рабочей силы в экономике. То же самое и в спорте. У каждого вида спорта установлены лимиты. Государство поддержало такой лимит в футболе, и пока отходить от него не собирается. Если мы увидим, что другая схема так же защищает доморощенных игроков, то ее рассмотрим. То, что не будет принято предложение «10+15», — это сто процентов. Может, и нынешний останется, это дискуссия.

    – А «8+17»?

    – Не исключается. Это вопрос дискуссионный. В «Стратегии-2030» обозначено, что должна быть защита своих футболистов. И не надо говорить, что в других странах нет ограничений. Они есть везде. Где-то ограничено право получения разрешения на работу, где-то ты обязан иметь в составе не меньше определенного количества доморощенных игроков. Схемы разные. Жесткий лимит был и в Германии, а после того, как они поняли, что система заработала, стали от этого избавляться, но все равно определенные ограничения остались.

    Надо не забывать, что в 2005 году для каждого клуба было введено требование иметь свои академии. И где свои игроки? Некоторые в свои академии не ходят, не смотрят даже на них. Но в чем правы руководители клубов, так это в том, что нужно посмотреть на возможности ужесточения конкуренции.

    Источник: ТАСС

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    02.09.2017 17:14
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 3 сентября 2017, 14:27

      И в чемпионате куча средних игроков получающих огромные деньги.И зачем им расти, они и так не плохо устроились, им всё равно платить будут.Никто из наших не едет в Европу.Зачем?Там платить будут гораздо меньше.А играя в сильных чемпионатах ниши как раз бы развивались!

      1
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 2 сентября 2017, 22:09

      Бля он реально дол...ёб или прикидывается!?!?!?! болельщиков от этих "игрочков" защищать надо а не их, а то им скоро телохранителей нанимать придется за такую игру....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 сентября 2017, 21:36

      неужели все такие тупые эти там на верху как же они вообще управляют не только футболом но и всем спортом,а тут и думать не надо всего то просто напросто перестать финансирование команд и все,пусть Газпром РЖД и остальные деньги выделяют на детский футбол, а команды пусть сами выживают,а кто не сможет пусть играют в настольный футбол или шашки в поддавки тогда и зарплаты упадут и игроки будут стремиться уезжать за рубеж и легионеров вообще не будет будут только любимые Мутко доморощенные игрочишки типа Дзюбы и тогда мы всем надерем задницу

      -1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Garrincha58 2 сентября 2017, 22:12

      не думаю что там тупые люди сидят в РФС,просто нам кажется всё так просто не имея ответственности.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 сентября 2017, 21:27

      по ходу еще не посоветовался с Хозяином

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 2 сентября 2017, 20:44

      Если и отменять лимит, то взамен вводить более эффективную систему защиты отечественного производителя. К примеру ввести конский налог на иностранцев. Чтоб к примеру отдав 10 миллионов за иностранца - клуб ещё 20 миллионов платил бы налогом в казну страны. И тогда можно спокойно отменять лимит.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 2 сентября 2017, 20:39

      Те кто против лимита, а скажите, вы в курсе что вырастить своего футболиста - стоит в несколько раз дороже чем купить готового негра из Гваделупы? И как при этом без лимита будут выживать наши игроки? Ведь клубам будет банально невыгодно растить своих, и останутся в нашем чемпионате лишь негры...по 22 штуки на поле. Защищать отечественного производителя так или иначе надо. Мне тоже не нравится текущее положение дел, но альтернативы лимиту нет. Разве что натурализовать негров чтобы в сборной под нашим флагом играло 11 мумба-юмб из Ямайки или конго

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      Рейтинг: +875

      sidul1 > turist82 2 сентября 2017, 21:10

      В России возможно будет дороже вырастить своего футболиста,мячи же из крокодила.Страны стоящие выше России в рейтинге УЕФА,конечно не имеют лимит.Пока Путин не вмешается,так и будут издеваться над нашим футболом всякие Мутки.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > sidul1 2 сентября 2017, 22:05

      А вы представьте себе расходы на каждого пацана в спортивной школе. Строительство той самой школы...обучение. притом что не факт что что то из него вырастет. Потому многие клубы тупо покупают готовых иностранцев. Они дешевле обходятся

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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > turist82 3 сентября 2017, 11:34

      Господи такая огромная страна и столько таллантов, куда блять они смотрят ??? Сборная наша куча миллионеров которые мячом владеть не умеют, я не верю не ужели в такой огромной стране нету 11 человек способных играть за сборную, у нас должно быть 10 составов боевых в сборной, а пока у нас у власти люди думающие только о бабках такому не бывать

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      Рейтинг: +971

      г.Онега > turist82 3 сентября 2017, 14:52

      сколько стоит? детей не с роддома забирают сразу тренироваться)) кормить одного ребёнка и одевать + родители этим же занимаются и ты считаешь что 1 пацана они тратят по 5-10-15-20 миллионов и не рублей ,они же ему не покупают дорогие смартфоны айфоны ноутбуки мопеды и т д а тока кормят и дают футбольную форму

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 сентября 2017, 18:27

      " Как только система в Германии заработала, они стали от нее избавляться..."
      Господи, когда мы выгоним этих вороватых тупиц!!!?

      3
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      Рейтинг: +728

      GammiD > kykyi 2 сентября 2017, 19:17

      Это конечно клиника... они отменили лимит, т.к. поняли что он не работает и надо в школы вкладывать... Когда же этот маразм закончится...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 2 сентября 2017, 18:25

      нужно потолок зарплат вводить и лимит ужесточить до 3 иностранцев на поле...тогда будет выхлоп для сборной через лет пять.Но будет ущерб для клубов,для клубов плюс если лимит вообще отменят.

      -2
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      Рейтинг: +728

      GammiD > 3a zenit 2 сентября 2017, 19:19

      Какой же выхлоп будет? Даже при этом лимите наших тепличных футболистов бьют все кому не лень...

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > GammiD 2 сентября 2017, 19:45

      своих больше(конкуренция) будет на поле+паспорт меньше роли играть будет.Нужен лимит иностранцев именно на позиции игроков.а не общий.

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      Рейтинг: +728

      GammiD > 3a zenit 2 сентября 2017, 20:27

      Уровень чемпионата скатиться во вторую десятку, если не в третью. У нас и сейчас есть лига такого уровня практически без иностранцев ФНЛ.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > GammiD 2 сентября 2017, 20:48

      Ну нельзя не признать что футбол - банально не наш вид спорта. Наше - хоккей или вон условно фигурное катание. В клубах наших погоду делают иностранцы, а наши лишь подносят снаряды(образно выражаясь). Средних результатов добиться можно..кое как. Но не больше. Так что там нашему чемпионату и место, откровенно говоря

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > GammiD 2 сентября 2017, 22:15

      так вот есть выбор-сборная или клубы,будем как сборная Швейцарии примерно(клубы сосут-сборная играет).Лимит на позиции наш выход из тупика сборной,будет из 4-5 клубов конкуренция в сборной на позицию,опять же это всё время.По клубам только отменять лимит,вот и выбор что мы хотим в будущем.Скажешь паспорт поможет в сборную на позицию,а другой парень из Балтики будет играть лучше в том же амплуа и паспорт условно Березуцкому не поможет(если не блат)

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      Рейтинг: +971

      г.Онега > 3a zenit 3 сентября 2017, 15:05

      бронза евро взята нашими без всякого лимита на игроков в РФПЛ ,теперь лимит сколько уже идёт лет 8?? я не знаю но толку ноль, от него сборная стала намного слабее и из-за этого лимита, и клубы стали слабее ,напомню что выигранные европейские кубки были до лимита, выиграли если не подводит память ЦСКА в 2005 и Зенит 2007 , а сейчас что ели ели проходят в групповой этап и то не все проходят в прошлом Спартак в этом Краснодар ,и из группы не все выходят и если выходят то дальше не тянут ,а Сборная так низко в рейтинге уефа не была ,понятно не участвует в отборочных матчах и из-за этого не набирает очки уефа ,а кубок конфи там обосраись на прошлом чемпе европы обосрались до этого на чемпе мира ИТОГ МУТКО ДЕБИЛ сам видит что это не действует но отказаться от этого не может ,так как будет не прав ,Да мистер Путин в лез в футбол от него же пошел лимит ему предложи он да да давайте сделаем пусть мальчишки наши денюжку не за что по получают и не плохую

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 сентября 2017, 18:23

      Ну какой 8+17? О чем вы??? Бомжи только летом купили с 10 легов! Может в след году вообще 8+3 сделают, а то не все аргентинцы влезают! )))

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      Рейтинг: +971

      г.Онега > ufos73 3 сентября 2017, 15:07

      да 100% будет так что 8-9 на поле иностранцев можно будет выпускать не зря же Зенит на покупал молодых иностранных игроков ((на будущее )))))

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 сентября 2017, 18:00

      Как же надоел этот лопоухий деятель!

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