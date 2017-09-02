Мутко: «Лимит на легионеров в следующем сезоне может остаться в прежнем виде»

Президент РФС Виталий Мутко завил, что в лимите на легионеров в сезоне-2018/19 может не произойти изменений.

На данный момент в РФПЛ действует схема, при которой на поле одновременно может находиться не более шести иностранцев. Ранее Мутко неоднократно заявлял о том, что лимит может поменяться в сторону ограничения количества легионеров в заявке команды на сезон. При этом на поле сможет выходить неограниченное количество зарубежных игроков.

– Уже внесены какие-либо предложения насчет изменения лимита на легионеров в РФПЛ, начиная со следующего сезона?

– Лимит играет определенную роль, но это не главное. Есть более серьезные вещи: это защищенность доморощенных футболистов, это система подготовки игроков, это качество приезжающих к нам легионеров. А нынешний лимит эффективен.

– Но будет другой.

– Не знаю, будет ли другой. Может, мы и этот оставим. Мы анализируем, что происходит, и видим, что сегодняшний лимит неплохо сказывается на защищенности наших игроков. Нужно же слушать не только тренеров, но и футболистов.

У государства есть направленность на защиту своего рынка и своих ресурсов. Вводятся ограничения на привлечение иностранной рабочей силы в экономике. То же самое и в спорте. У каждого вида спорта установлены лимиты. Государство поддержало такой лимит в футболе, и пока отходить от него не собирается. Если мы увидим, что другая схема так же защищает доморощенных игроков, то ее рассмотрим. То, что не будет принято предложение «10+15», — это сто процентов. Может, и нынешний останется, это дискуссия.

– А «8+17»?

– Не исключается. Это вопрос дискуссионный. В «Стратегии-2030» обозначено, что должна быть защита своих футболистов. И не надо говорить, что в других странах нет ограничений. Они есть везде. Где-то ограничено право получения разрешения на работу, где-то ты обязан иметь в составе не меньше определенного количества доморощенных игроков. Схемы разные. Жесткий лимит был и в Германии, а после того, как они поняли, что система заработала, стали от этого избавляться, но все равно определенные ограничения остались.

Надо не забывать, что в 2005 году для каждого клуба было введено требование иметь свои академии. И где свои игроки? Некоторые в свои академии не ходят, не смотрят даже на них. Но в чем правы руководители клубов, так это в том, что нужно посмотреть на возможности ужесточения конкуренции.