Клубы АПЛ потратили на трансферы почти 1,5 миллиарда. УЕФА открыл дело в отношении «ПСЖ» по ФФП. Дайджест событий дня

«Валенсия» может купить Луана дешевле, чем «Спартак»

Нападающий «Гремио» Луан может продолжить карьеру в испанской «Валенсии». Испанцы ведут переговоры по трансферу игрока. При этом сумма сделки может составить 10 миллионов евро. Ранее на Луана претендовал «Спартак», однако игрок не захотел переходить в московский клуб. При этом руководство красно-белых было готово выложить за бразильца 24 миллиона евро.

Набиуллин не захотел переходить в «Спартак». И рассказал, почему

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин мог стать игроком «Спартака», однако сам отказался от трансфера, изъявив желание и дальше выступать за казанскую команду.

«Было ли предложение перейти в «Спартак»? Да. Отказался, потому что хочу продолжать выступать с «Рубином». В Лиге чемпионов, думаю, скоро и со своим нынешним клубом сыграю», – отметил Набиуллин.

Ранее сообщалось, что «Спартак» мог приобрести игрока «Рубина» за 5 миллионов евро.

Окончательная таблица летних трансферов РФПЛ. Все переходы в одном месте

Мутко покритиковал «Спартак» за ведение трансферов

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал итоги летнего трансферного окна в российской Премьер-лиге, оценив деятельность нескольких российских клубов. Положительные отзывы получили «Ростов», «Рубин», «Зенит» и ЦСКА. По «Спартаку» Мутко высказался следующим образом:

«Спартак» сложно оценивать, но мне кажется, они поздно начали этим заниматься, этим надо было заниматься не в последнюю неделю».

Напомним, в минувшее трансферное окно «Спартак» приобрел защитников Тигиева и Петковича, полузащитника Пашалича и форварда Рошу.

Почему «Спартак» провалил трансферную кампанию

А Хави не нравится деятельность «Барселоны»

Пока Мутко укоряет «Спартак», бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне выступающий за катарский «Аль-Садд», критикует свой бывший клуб, который летом купил Нельсона Семеду, Паулиньо, Жерара Деулофеу и Усмана Дембеле.

«Создается впечатление, что «Барселона» уже не та. Клуб мог бы приобрести футболистов и получше. В последние годы в команде выступали лучшие в мире игроки, а нынешние новички не соответствуют философии «Барсы», – заявил Хави.

Зато Дембеле отлично заработает в «Барсе»

Подробности контракта нападающего Усмане Дембеле с «Барселоной» – уже теперь никакая не тайна. Зарплата футболиста в каталонском клубе составляет 12 миллионов евро, однако вместе с бонусами сумма может вырасти до 20 миллионов. Таким образом, за пять лет своего контракта Дембеле может заработать около 100 миллионов в «Барселоне». Напомним, что он перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро.

Больше миллиарда потрачено в АПЛ на трансферы за лето

В летнее трансферное окно клубы английской Премьер-лиги выложили 1,4 миллиарда фунтов стерлингов. Это новый рекорд в истории чемпионата. В последний день трансферного окна клубы приобрели игроков на сумму 210 миллионов. Это на 55 миллионов больше прошлогоднего показателя, когда в дедлайн за новичков было затрачено 155 миллионов.

Главные итоги трансферного лета-2017

Венгер чуть не возглавил «МЮ»

Правда, такое могло произойти 16 лет назад. Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в 2001 году мог сменить в «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. Об этом рассказал бывший председатель манкунианцев Мартин Эдвардс.

«Решение Фергюсона закончить карьеру в 2001 году нас удивило. Мы сразу же стали рассматривать кандидатов, первым из которых был Венгер. Мы считали, что он является наилучшей кандидатурой для того, чтобы сменить Фергюсона. Венгер изначально был заинтересован в нашем предложении, но затем отказался. Он не хотел уходить из «Арсенала», – отметил Эдвардс.

УЕФА будет расследовать дело «ПСЖ» по ФФП

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что союз открыл дело в отношении «Пари Сен-Жермен». Французский клуб подозревается в нарушении правил финансового фэйр-плей.

«В ходе расследования особенное внимание будет уделено соблюдению клубом финансового баланса. Данные меры принимаются в связи с активностью клуба на трасферном рынке в последнее время. В течение следующих месяцев органы УЕФА и представители «ПСЖ» проведут несколько встреч для проверки документации», – говорится в сообщении.

Выберите лучший трансфер этого лета

Фото: globallookpress.com