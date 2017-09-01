Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» заявил на РФПЛ игрока 2001 года рождения

    Заявку «Спартака» на РФПЛ-2017/18 пополнил 15-летний полузащитник Иван Репях.

    Хавбек стал игроком академии красно-белых в июле 2016 года, перейдя из «Краснодара».

    По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, из-за перехода Репяха сорвался трансфер Федора Смолова в «Спартак». Согласно источнику, владелец «быков» Сергей Галицкий считает, что столичный клуб забрал футболиста.

    В июле Репях забил победный гол в ворота «Локомотива-2001» (2:1) и принес красно-белым победу в чемпионате России данной возрастной категории.

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2017 19:35
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 1 сентября 2017, 21:34

      не удивлюсь, если завтра арустамян сам себя опровергнет. Зачем Смолову переходить в Спартак? Зачем арутюняну усиливать конкурентов? Думаю, пацанёнок ни при чём.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 1 сентября 2017, 20:28

      А что, между прочем великий Пеле в неполные 16 лет, уже забивал за Сантос! В 18 играл за сборную! Может и наш мальчишка уникальный футболист!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 1 сентября 2017, 20:18

      Где Репях , и где Смолов !!!! Какая тут связь ? И Причем здесь Галицкий ? Аууууу , источник ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +281

      nem00700 > dok66 1 сентября 2017, 20:39

      Была договоренность у Спартака и Краснодара не пиздить воспитанников из школ. Репях перешел из Краснодара к нам, Галицкий пригорел и не стал продавтаь Смолова за 15, сказал платите отступные или идите нахуй, как-то так.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > nem00700 1 сентября 2017, 20:58

      И ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > nem00700 1 сентября 2017, 21:33

      пригореть может только бекон в питарасовке

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 1 сентября 2017, 20:09

      Знаем мы этих 15-ти летних

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 1 сентября 2017, 20:07

      Было 2 варианта при трансферах: либо переплачивать,либо брать"Г"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Alex Flash 1 сентября 2017, 20:32

      Либо объединить оба варианта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 1 сентября 2017, 19:46

      Неужели у "Спартака" настолько всё плохо, что под здоровых мужиков начинают детей выпускать?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11