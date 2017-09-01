«Спартак» заявил на РФПЛ игрока 2001 года рождения

Заявку «Спартака» на РФПЛ-2017/18 пополнил 15-летний полузащитник Иван Репях.

Хавбек стал игроком академии красно-белых в июле 2016 года, перейдя из «Краснодара».

По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, из-за перехода Репяха сорвался трансфер Федора Смолова в «Спартак». Согласно источнику, владелец «быков» Сергей Галицкий считает, что столичный клуб забрал футболиста.

В июле Репях забил победный гол в ворота «Локомотива-2001» (2:1) и принес красно-белым победу в чемпионате России данной возрастной категории.