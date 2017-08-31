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  • Мбаппе – игрок «ПСЖ». Оганесян забрал у «Арарата» 20 миллионов. Дайджест событий дня

Мбаппе – игрок «ПСЖ». Оганесян забрал у «Арарата» 20 миллионов. Дайджест событий дня

31 августа 2017, 20:45
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Мевля перешел из «Ростова» в «Зенит»

Защитник «Ростова» Миха Мевля стал игроком «Зенита». Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, контракт с футболистом рассчитан на четыре года. «Зенит» приветствует Миху Мевлю в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых!» – говорится в сообщении пресс-службы. За «Ростов» Мевля выступал с августа 2016 года. В нынешнем сезоне защитник провел за донскую команду в РФПЛ восемь матчей, в которых забил один гол.

«Спартак» подтвердил подписание контракта с Рошей

Пресс-служба «Спартака» подтвердила подписание контракта с нападающим «Гремио» Педро Рошей. Футболист прибудет в Россию 4 сентября. «Сегодня «Спартак» подписал контракт с атакующим полузащитником бразильского клуба «Гремио» Педро Рошей. Соглашение рассчитано на четыре года», – говорится в заявлении. Ранее «Гремио» пожелал удачи футболисту в российском клубе.

Мбаппе стал игроком «ПСЖ»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе перешел в «ПСЖ». Как сообщает пресс-служба парижского клуба, 18-летний форвард присоединился к новой команде на правах аренды. После окончания аренды «ПСЖ» будет иметь право выкупить футболиста. По неофициальной информации, сумма сделки оценивается в 180 миллионов евро. В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Монако» в чемпионате Франции один матч, не отметившись результативными действиями.

Япония отобралась на чемпионат мира в Россию

Сборная Японии в матче отборочного турнира Азии к чемпионату мира-2018 одержала победу над командой Австралии – 2:0. Благодаря этой победе Япония квалифицировалась в финальную стадию чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

«Ливерпуль» объявил о трансфере Окслэд-Чэмберлена

«Ливерпуль» объявил о подписании нападающего «Арсенала» Алекса Окслэд-Чэмберлена. Ранее сообщалось, что срок контракта игрока сборной Англии с мерсисайдцами будет рассчитан на шесть лет. «Арсенал» получит за 24-летнего форварда 40 миллионов евро. В прошлом сезоне АПЛ Окслэд-Чэмберлен провел 29 матчей, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.

«Лацио» арендовал у «Валенсии» Нани с последующим правом выкупа

Полузащитник «Валенсии» Нани стал игроком «Лацио». Как сообщает итальянский клуб, в составе римской команды на правах аренды. После ее окончания бело-голубые будут иметь право выкупа 30-летнего португальца. В прошлом сезоне Нани провел за «Валенсию» в Примере 25 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

«Арарат» обвинил Оганесяна, покинувшего пост президента команды по состоянию здоровья, в выведении 20 миллионов с клубного счета

Московский «Арарат» обвинил экс-президента команды Валерия Оганесяна в выведении с клубного счета 20 миллионов рублей. Напомним, функционер покинул занимаемую должность по состоянию здоровья. «Вчера Валерий Оганесян написал заявление об уходе по состоянию здоровья. Нам стало известно, что он улетел в Грузию. После этого была назначена финансовая проверка, которая сегодня днем показала исчезновение со счета клуба 20 млн рублей без соответствующих документов. Проверка, проведенная финансистами, показала, что деньги были выведены на счета Валерия Оганесяна. Для соответствующего реагирования клуб обратился с заявлением в правоохранительные органы. Следственные органы начали доследственную проверку», – заявил официальный представитель «Арарата».

Фото: liverpoolfc.com

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (10)
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Gullit 76
1504202679
А для меня главное событие дня - очередной позорный результат молодёжной сборной России в матче с Арменией! Столько создать и ничего не забить?Такое не прощается.Похоже мы опять без Олимпиады.
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Юрэс
1504204618
Может ли армян нае.......ть армяна? ?? Да нефиг далать! !!!!!!! ХА ХА ХА!
Ответить
Cobold
1504207294
Самый хитрый из армян - это В.Оганесян.
Ответить
rammax fcsm
1504214555
что значит забрал? видимо, украл?
Ответить
polozovs
1504217130
По моему Арарат таким образом привлекает внимание к своей персоне.
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igormaddog
1504221450
Поздравляю Японию с выходом на ЧМ-2018!)))
Ответить
AEerr
1504230080
интересные новости!
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Lev Aleks
1504249929
Дай бог этой команды никогда не будет в премьер лиге.........желаю скорее ей развалится, а то умудрили тут зарабатывание денег встраивать) на стройку нах...............
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shalimus
1504253167
Оганесян: с правилами вывода денег из арарата я ознакомлен.нужную сумму я наиграл....
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