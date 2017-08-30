Бубнов: «Спартаку» не хватает ресурса даже на чемпионат России, не говоря уже о еврокубках»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил турнирные перспективы «Спартака» в нынешнем сезоне, отметив недостаток ресурсов красно-белых для борьбы за титулы в нескольких турнирах.

На данный момент действующие чемпионы России занимают в турнирной таблице РФПЛ девятое место.

«Не могу представить, что спартаковцам удастся настигнуть лидера. Столичному клубу предстоит участие в Лиге чемпионов, на которую будет затрачено немало сил. На данный момент москвичам не хватает ресурса даже на чемпионат России, не говоря уже о еврокубках.

Чтобы догнать «Зенит», «Спартаку» необходимо одержать четыре победы при условии, что петербуржцы четыре раза проиграют. Это – нереально! Особенно если взглянуть на количество пропущенных красно-белыми мячей.

Судя по нынешним перспективам, «Спартак» уже выбыл из чемпионской гонки и может рассчитывать в лучшем случае на попадание в тройку. Наиболее вероятной же для него пока видится борьба за Лигу Европы», – сказал Бубнов.