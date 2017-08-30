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  • Бубнов: «Спартаку» не хватает ресурса даже на чемпионат России, не говоря уже о еврокубках»

Бубнов: «Спартаку» не хватает ресурса даже на чемпионат России, не говоря уже о еврокубках»

30 августа 2017, 15:00
7

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил турнирные перспективы «Спартака» в нынешнем сезоне, отметив недостаток ресурсов красно-белых для борьбы за титулы в нескольких турнирах.

На данный момент действующие чемпионы России занимают в турнирной таблице РФПЛ девятое место.

«Не могу представить, что спартаковцам удастся настигнуть лидера. Столичному клубу предстоит участие в Лиге чемпионов, на которую будет затрачено немало сил. На данный момент москвичам не хватает ресурса даже на чемпионат России, не говоря уже о еврокубках.

Чтобы догнать «Зенит», «Спартаку» необходимо одержать четыре победы при условии, что петербуржцы четыре раза проиграют. Это – нереально! Особенно если взглянуть на количество пропущенных красно-белыми мячей.

Судя по нынешним перспективам, «Спартак» уже выбыл из чемпионской гонки и может рассчитывать в лучшем случае на попадание в тройку. Наиболее вероятной же для него пока видится борьба за Лигу Европы», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
Комментарии (7)
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Pirboy
1504097122
Бе-бе-бе началось, а где величие Спартака?
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Одинокий волк Маквейд
1504100074
И что теперь - повеситься? Нужно играть на победу каждую игру, а какая в конце будет таблица, увидим весной.
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acer2003
1504102185
Бубен прав, Спартаку не хватает хорошего управленца и мозгов руководству !Ну,а о погоне за лидерством можно забыть
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Кронштадт65
1504108900
полностью согласен
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user3618
1504113224
Каррера первый год в ЛЧ, бросит все силы туда.
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Popularov
1504115616
А был ли Спартак настоящим, а не ФАЛЬШИВЫМ чемпионом??? Вот в ЧЁМ вопрос!!! Стало быть и стартовые СУДОРГИ Спартака, как ФАЛЬШИВОГО "чемпиона" - НАСТОЯЩИЕ! - «Спартак» в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17 делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу. И вот вам результат - ПРОВАЛ Спартака в чемпионате, когда арбитры не могут помочь Спартаку выигрывать, за счёт СКАНДАЛОВ!!! Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА, с Локомотивом, со СКА-Хабаровск это показала. Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские СКАНДАЛЬНЫЕ победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО! Спартак играет только за счёт СКАНДАЛЬНОГО судейства!!! Вот это и есть ТРАГЕДИЯ Спартака! При ЧЕСТНОМ судействе Спартак не выигрывает! Федун развратил судей, а арбитры игроков Спартака!!! Это и есть ТРАГЕДИЯ и беспомощность Спартака! В прошлом сезоне наши арбитры, своими скандальными решениями, ВЫТАЩИЛИ Спартак на первое место, а в этом сезоне эти антифутбольные финты Федуна продолжаются! - «Спартак» в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17 сделал ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство в свою пользу, согласно ЦЕНЫ вопроса. А я ведь перед стартом чемпионата сезона 2017/18 ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса. А что будет, когда Спартак начнёт играть в Лиге Чемпионов??? Вот где истерия будет РАСКРУЧИВАТЬСЯ на всю спартаковскую провальную "железку"!!! Лиха беда, НАЧАЛО! А начало ИСТЕРИИ положил сам Спартак, своей НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игрой в нашем чемпионате! То ли ЕЩЁ БУДЕТ! То ли ЕЩЁ БУДЕТ! Ой-Ё-ЁОЙ!!!
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