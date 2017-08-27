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  • Бубнов: «Перспектив в чемпионской гонке у «Спартака» почти нет, а нынешний кризис будет преследовать команду до зимы»

Бубнов: «Перспектив в чемпионской гонке у «Спартака» почти нет, а нынешний кризис будет преследовать команду до зимы»

27 августа 2017, 15:35
8

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что «Спартак» в нынешнем сезоне имеет мало шансов, чтобы завоевать золотые медали РФПЛ.

На данный момент действующий чемпион страны занимает в турнирной таблице чемпионата России девятое место.

«Еще в самом начале сезона говорил, что с такими проблемами отставание «Спартака» от лидеров будет увеличиваться. Впереди у него Лига чемпионов, так что игроки получат двойную нагрузку, а сборники – и вовсе тройную. В той или иной степени нынешний кризис будет преследовать команду вплоть до зимней паузы.

Так просто выйти из него не удастся, тем более планы Карреры на летнее трансферное окно не были реализованы. Перспектив в чемпионской гонке у «Спартака» почти нет, и задача на сезон выполнима лишь в теории. Другое дело, что для путевки в Лигу чемпионов теперь достаточно попасть в тройку, а это красно-белым пока по силам», – сказал Бубнов.

«Спартак» опять не победил. Что происходит?

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
Комментарии (8)
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kos999
1503837765
Великий знаток и эксперт
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Popularov
1503838320
"Поздравляем" Спартак с этим АНТИ РЕКОРДОМ! Теперь вам понятно, как играет Спартак и тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! Армейцы Хабаровска сыграли на ОТЛИЧНО по результату, при такой ситуации. Тактика на игру СКА полностью сработала. Автобус хабаровчан помог отстоять ОЧКО! Это заслуга всей команды, а не только вратаря! Вратарь делал своё дело и помог команде ОТОБРАТЬ очки у фальшивого чемпиона! В прошлом сезоне 2016/17 Спартак выехал за счёт судейского, календарного и административного ресурса РФС, а в этом сезоне эти номера не катят, хотя ресурсы задействованы на всю ЖЕЛЕЗКУ! Арбитры помогают Спартаку, но Спартак не выигрывает! Наши арбитры, своим скандальным судейством в пользу Спартака, РАЗВРАТИЛИ игроков Спартака, и они отказываются выкладываться в каждом матче для победы. Глушакова надо было карточкой НАКАЗЫВАТЬ за симуляцию! 100% ГОРЧИЧНИК! Арбитр смалодушничал - Самедову показали за аналогичное картинное падение, а Глушакова ПОЖАЛЕЛИ! Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров! Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что арбитр за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ скандальные судейские победы и передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! РЕЗУЛЬТАТ любой команды зависит от уровня и качества тренировочного процесса! Если старт плохой и ПРОВАЛЕН, то и подготовка к сезону ПЛОХАЯ и ПРОВАЛЬНАЯ! Без помощи арбитров, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! Всё дело в ТРЕНЕРЕ, как он готовит команду и как у Карреры поставлен тренировочный процесс. Именно от тренировочного процесса зависят результаты команд!
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mihail200606
1503839723
Эксперт блин... До зимы.. А че не до весны?
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Аид666
1503842187
Борьба за 3 места будет тоже не шуточной... Локомотив имеет больше шансов быть в тройке
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APchelov
1503844211
Короче, перехвалили Спартак в прошлом сезоне. Восторгались во всеуслышанье все, кому не лень. А теперь... Ещё немного, и команда пойдёт с молотка, как некогда Анжи.
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babenko1977
1503854980
да хвалили кто не особо понимает в футболе кроме отдачи и желания ничего больше не было
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mutabor0992
1503870489
Логично
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