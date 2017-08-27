Бубнов: «Перспектив в чемпионской гонке у «Спартака» почти нет, а нынешний кризис будет преследовать команду до зимы»

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что «Спартак» в нынешнем сезоне имеет мало шансов, чтобы завоевать золотые медали РФПЛ.

На данный момент действующий чемпион страны занимает в турнирной таблице чемпионата России девятое место.

«Еще в самом начале сезона говорил, что с такими проблемами отставание «Спартака» от лидеров будет увеличиваться. Впереди у него Лига чемпионов, так что игроки получат двойную нагрузку, а сборники – и вовсе тройную. В той или иной степени нынешний кризис будет преследовать команду вплоть до зимней паузы.

Так просто выйти из него не удастся, тем более планы Карреры на летнее трансферное окно не были реализованы. Перспектив в чемпионской гонке у «Спартака» почти нет, и задача на сезон выполнима лишь в теории. Другое дело, что для путевки в Лигу чемпионов теперь достаточно попасть в тройку, а это красно-белым пока по силам», – сказал Бубнов.

«Спартак» опять не победил. Что происходит?