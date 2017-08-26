Клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. В сборной Бельгии случился скандал. Дайджест событий дня

АПЛ. «МЮ» обыграл «Лестер», Шмейхель обошел отца по сэйвам с пенальти на «Олд Траффорд»

Матч 3-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Лестер Сити» завершился победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Маркус Рэшфорд и Маруан Феллаини. На 53-й минуте встречи голкипер гостей Каспер Шмейхель отразил удар Ромелу Лукаку с пенальти. 30-летний датчанин впервые парировал удар с одиннадцатиметровой отметки на «Олд Траффорд». Вратарь обошел по этому показателю своего отца Петера, который за восемь лет в «МЮ» (1991-98) ни разу не отбил пенальти в домашней встрече. Команда Жозе Моуринью набрала девять очков и временно возглавила турнирную таблицу чемпионата. «Лисы» с тремя баллами остались на 10-й строчке.

Агент Луана сообщил, что игрок отказался от перехода в «Спартак» из-за желания играть в Европе

Агент Жаир Канту Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, рассказал, по каким причинам не состоялся трансфер 24-летнего игрока в «Спартак». «Я уже говорил, что переход Луана в «Спартак» практически исключен. В силу профессиональной этики я не могу сказать, почему переговоры сорвались. Одной из причин является желание играть в крупном европейском чемпионате, но конкретных предложений не поступало», – сказал Пейшото. Контракт Луана с «Гремио» истекает в сентябре 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча, забил 11 мячей и сделал пять голевых передач.

Наингголан заявил, что не принимал никакого решения по поводу ухода из сборной Бельгии

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан опроверг информацию и завершении карьеры в сборной Бельгии, заявив, что не принимал никакого решения на этот счет. Сегодня СМИ сообщили, что 29-летний футболист намерен прекратить выступление за национальную команду из-за недовольства методами работы главного тренера Роберто Мартинеса, не вызвавшего хавбека на предстоящие матчи отборочного этапа к чемпионату мира-2018. «Если что-либо будет сказано официально, то вы услышите это от меня. Просто разочарован. Я не принимал никакого решения», – написал Наингголан на своей странице в твиттере. Хавбек дебютировал в составе «красных дьяволов» 29 мая 2009 года в матче против Чили на Кубке Кирина в Японии. Всего на его счету 28 встреч и шесть голов в составе национальной сборной.

Месси – первый игрок после Герда Мюллера, забивший 350 голов в одном чемпионате

«Алавес» в рамках 2-го тура Примеры принимает «Барселону». На 55-й минуте счет открыл нападающий гостей Лионель Месси. Для аргентинца гол стал 350-м в чемпионате Испании. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» приблизился к экс-форварду «Баварии» Герду Мюллеру по количеству мячей в топ-5 лигах Европы. Немец забил 365 голов в Бундеслиге. 30-летний Месси забил впервые в новом сезоне. В сезоне-2016/17 на его счету 54 мяча и 19 голевых передач в 52-х играх всех турниров.

Год назад Спаллетти запретил Паредесу переходить в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес мог оказаться в Санкт-Петербурге еще год назад. Но тогда этот трансфер отменил Лучано Спаллетти, хотя аргентинский футболист понимал, что будет мало играть в «Роме» из-за высокой конкуренции на его позиции. В матче восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» сыграет с «Ростовом» на своем поле. Игра состоится в воскресенье, 27 августа, в 20:00 по московскому времени. «Зенит» после семи туров идет на первой строчке в турнирной таблице первенства, записав на свой счет 19 очков.

Кубок конфедераций с 2021 года заменят на клубный ЧМ, в котором примут участие 24 команды

ФИФА намерен упразднить Кубок конфедераций, заменив его новым клубным чемпионатом мира среди клубов, участниками которого станут 24 команды. Первый подобный турнир должен состояться в 2021 году. Соревнования будут проводиться в конце июня каждые четыре года. Формат нового клубного ЧМ таков: восемь групп по три участника в каждой. Победитель квартета получит прямую путевку в четвертьфинал. Состав участников следующий: 12 европейских клубов, пять южноамериканских, два африканских, два азиатских и два североамериканских. Вполне возможно, что еще одну путевку будут разыгрывать представитель Океании и другой конфедерации. Европу будут представлять четыре последних победителя Лиги чемпионов, четыре последних финалиста, а также четыре команды с лучшим коэффициентом УЕФА.

Фото: globallookpress.com