«Матч ТВ» откроет футбольное шоу про рэп-баттлы

Пресс-служба «Матч ТВ» объявила о запуске нового проекта.

«Матч ТВ» готовит эксклюзивное шоу, в котором у фанатов появится возможность словом защищать честь своих команд на рэп-площадке не кулаками, а в первую очередь словом. Футбольные рэп-баттлы станут новой культурой и будут проходить на постоянной основе.

Болельщики «Зенита» и других клубов РФПЛ смогут принять участие в данном проекте. Ведущим станет один из самых известных рэперов России, имеющий огромный опыт рэп-баттлов. Его имя пока держится в секрете», – говорится в сообщении телеканала.

27-го августа перед матчем 8-го тура РФПЛ «Зенит» – «Ростов» состоится баттл исполнителей Хип-хоп Одинокой Старухи и Lodoss.