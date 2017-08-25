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    «Матч ТВ» откроет футбольное шоу про рэп-баттлы

    Пресс-служба «Матч ТВ» объявила о запуске нового проекта.

    «Матч ТВ» готовит эксклюзивное шоу, в котором у фанатов появится возможность словом защищать честь своих команд на рэп-площадке не кулаками, а в первую очередь словом. Футбольные рэп-баттлы станут новой культурой и будут проходить на постоянной основе.

    Болельщики «Зенита» и других клубов РФПЛ смогут принять участие в данном проекте. Ведущим станет один из самых известных рэперов России, имеющий огромный опыт рэп-баттлов. Его имя пока держится в секрете», – говорится в сообщении телеканала.

    27-го августа перед матчем 8-го тура РФПЛ «Зенит» – «Ростов» состоится баттл исполнителей Хип-хоп Одинокой Старухи и Lodoss.

    «Ты – алкогольный Лео Месси». Как в рэп-баттлах говорят про футбол

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.08.2017 20:49
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +19

      lloegr 26 августа 2017, 13:27

      дно пробито...

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2017, 08:58

      Чушь собачья. И почему меня не удивляет что Зенит тут же.

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 26 августа 2017, 00:07

      Ну и правильно,нужно привлекать больше людей.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      ЭМФ 25 августа 2017, 22:45

      Теперь это говно ещё и перед футболом слушать!!! Крутились же на YouTube,кому интересно было тот смотрел и слушал,я раз посмотрел и был поражён на сколько восхищается и деградирует наша молодёжь!!! Любого малолетку спроси что сейчас в школе или на первом курсе проходят-хрен скажет,зато какие-то Гнойный,Лопатин и т.д. естественно прожившие "тяжёлую",ни дай бог каждому уличную жизнь (дома за компом)авторитетней собственных родителей!!! Надеюсь и верю что это в первый и последний раз!!!

      4
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 25 августа 2017, 22:42

      Пошел лучше ТНТ помотрю.

      1
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      Рейтинг: +218

      xyz. > Kulimen 26 августа 2017, 22:53

      сходи.

      7
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 августа 2017, 21:59

      Нуу... Петушиные бои то же можно назвать спортом.
      Орлова в комментаторы!!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 августа 2017, 21:49

      Для болел постарше поставьте пожалуйста "Машину" ,"ДДТ" или "Кино". А по субботам весь вечер " Ах,какая женщина"

      4
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 25 августа 2017, 21:41

      ганьба

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      Рейтинг: +218

      xyz. > Chesn0k 26 августа 2017, 22:54

      точно.

      7
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 августа 2017, 21:25

      У Тины в "друзьях" появился репер что ли ? Бред полный !

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 25 августа 2017, 21:24

      Уже не знают что показывать,кто это чушь кроме школьников будет смотреть,лучше больше спорта показывали бы чем запускать очередную параною.

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      Рейтинг: +597

      Gornostay > TAGANROG 161 26 августа 2017, 00:23

      И не говори,спортивный канал вашу мать. Бильярд,боулинг,конный спорт не форматные а старыми бредовыми фильмами с каратменами заполняют пустоты,экономят бюджет! Теперь еще и это дерьмо

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