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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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«Матч ТВ» откроет футбольное шоу про рэп-баттлы

25 августа 2017, 20:49
29

Пресс-служба «Матч ТВ» объявила о запуске нового проекта.

«Матч ТВ» готовит эксклюзивное шоу, в котором у фанатов появится возможность словом защищать честь своих команд на рэп-площадке не кулаками, а в первую очередь словом. Футбольные рэп-баттлы станут новой культурой и будут проходить на постоянной основе.

Болельщики «Зенита» и других клубов РФПЛ смогут принять участие в данном проекте. Ведущим станет один из самых известных рэперов России, имеющий огромный опыт рэп-баттлов. Его имя пока держится в секрете», – говорится в сообщении телеканала.

27-го августа перед матчем 8-го тура РФПЛ «Зенит» – «Ростов» состоится баттл исполнителей Хип-хоп Одинокой Старухи и Lodoss.

«Ты – алкогольный Лео Месси». Как в рэп-баттлах говорят про футбол

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (29)
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Asbjorn
1503683397
ебанутые
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первый третий с права
1503683435
тьфу на тебя МатчТВ!Опущенные.
Ответить
Freyk
1503683489
«Болельщики «Зенита» и других клубов РФПЛ» — фраза, которая говорит все о проекте «Матч ТВ».
Ответить
Михайловский Технарь
1503683508
Один вопрос...Нахрена?
Ответить
The_Enot
1503683600
Что за ху*** я тока что прочитал! Хорошо что я не смотрю Матч ТВ! Дальше падать уже не куда.
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серега кашин
1503684736
они нормального ничего не могут открыть, и вообще, переиминуйте сразу канал в зенит тв
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BRO_football
1503685156
Прочитав комментарии под этой новостью, можно сделать вывод, что на этом сайте сидят старые пердуны, которым не нравятся популярные молодёжны движения.
Ответить
TAGANROG 161
1503685458
Уже не знают что показывать,кто это чушь кроме школьников будет смотреть,лучше больше спорта показывали бы чем запускать очередную параною.
Ответить
андрей андреев
1503686964
Для болел постарше поставьте пожалуйста "Машину" ,"ДДТ" или "Кино". А по субботам весь вечер " Ах,какая женщина"
Ответить
ЭМФ
1503690359
Теперь это говно ещё и перед футболом слушать!!! Крутились же на YouTube,кому интересно было тот смотрел и слушал,я раз посмотрел и был поражён на сколько восхищается и деградирует наша молодёжь!!! Любого малолетку спроси что сейчас в школе или на первом курсе проходят-хрен скажет,зато какие-то Гнойный,Лопатин и т.д. естественно прожившие "тяжёлую",ни дай бог каждому уличную жизнь (дома за компом)авторитетней собственных родителей!!! Надеюсь и верю что это в первый и последний раз!!!
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