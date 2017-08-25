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    Андрей Федун: «Спартак» попал не в убийственную группу в Лиге чемпионов»

    Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов. Было отмечено, что у команды неплохие шансы на выход в плей-офф турнира.

    «Мне не хотелось, чтобы нам достался «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити», а в целом группа у нас тяжелая, но не убийственная. Не сказал бы, что явный фаворит это «Ливерпуль», «Севилья» тоже очень крепкая команда.

    Есть ли у команды шанс пройти групповой этап? Вот если бы «Реал» или «ПСЖ» были с нами, я бы однозначно сказал, что нет, а так, все может быть», — сказал Федун.

    Красно-белые попали в группу Е, где их соперниками станут «Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор».

    Источник: ТАСС

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    25.08.2017 08:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 25 августа 2017, 10:05

      Сейчас для Спартака все клубы серьезные соперники и не надо руководству клуба тешить себя надеждами! Надо было укреплять вовремя состав для лиги чемпионов!

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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 25 августа 2017, 09:38

      Уважаемая селекционная анти служба спартака .Обратите внимание на невыход краснодара в евро.И что вместо сомнительного Ньянга за 23 ляма можно взять проверенного и надёжного не требущего адаптации и что главное с паспортом гражданина РФ.

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      Рейтинг: +5444

      Приус > Smoking_dog 25 августа 2017, 13:04

      Это вы про Шалимова?

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 25 августа 2017, 08:48

      В Спартак попала убийственная группа руководителей. С ними любая группа в ЛЧ убийственная.

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