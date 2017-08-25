Андрей Федун: «Спартак» попал не в убийственную группу в Лиге чемпионов»

Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов. Было отмечено, что у команды неплохие шансы на выход в плей-офф турнира.

«Мне не хотелось, чтобы нам достался «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити», а в целом группа у нас тяжелая, но не убийственная. Не сказал бы, что явный фаворит это «Ливерпуль», «Севилья» тоже очень крепкая команда.

Есть ли у команды шанс пройти групповой этап? Вот если бы «Реал» или «ПСЖ» были с нами, я бы однозначно сказал, что нет, а так, все может быть», — сказал Федун.

Красно-белые попали в группу Е, где их соперниками станут «Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор».