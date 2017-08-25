Андрей Федун: «Спартак» попал не в убийственную группу в Лиге чемпионов»

Сейчас для Спартака все клубы серьезные соперники и не надо руководству клуба тешить себя надеждами! Надо было укреплять вовремя состав для лиги чемпионов!
Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов. Было отмечено, что у команды неплохие шансы на выход в плей-офф турнира.
«Мне не хотелось, чтобы нам достался «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити», а в целом группа у нас тяжелая, но не убийственная. Не сказал бы, что явный фаворит это «Ливерпуль», «Севилья» тоже очень крепкая команда.
Есть ли у команды шанс пройти групповой этап? Вот если бы «Реал» или «ПСЖ» были с нами, я бы однозначно сказал, что нет, а так, все может быть», — сказал Федун.
Красно-белые попали в группу Е, где их соперниками станут «Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор».